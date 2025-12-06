Голова мумифицированного детеныша гомотерия Мэтэн, обнаруженного на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии

Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские палеонтологи выяснили, что саблезубые кошки обитали в лесах Сибири, там животные устраивали свои логова и выращивали потомство, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

"Саблезубые кошки жили на северо-востоке Якутии в пойменном лиственничном лесу, где устраивали свои логова и выращивали потомство, и на умеренно влажных осоково-злаково-разнотравных лугах, где охотились", - рассказал Лопатин

Он добавил, что закрытые лесные обстановки, предположительно, помогали саблезубым кошкам укрывать свое потомство и избегать острой конкуренции и прямых агрессивных взаимодействий с их самыми грозными соседями - пещерными львами.

Такие выводы палеонтологи смогли сделать благодаря хорошо сохранившейся мумии трехнедельного детеныша саблезубой кошки возрастом около 37-38 тысяч лет.