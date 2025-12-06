https://ria.ru/20251206/paleontologiya-2060251179.html
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки
2025-12-06T05:24:00+03:00
наука
абыйский улус
алексей лопатин
российская академия наук
абыйский улус
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские палеонтологи выяснили, что саблезубые кошки обитали в лесах Сибири, там животные устраивали свои логова и выращивали потомство, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.
"Саблезубые кошки жили на северо-востоке Якутии в пойменном лиственничном лесу, где устраивали свои логова и выращивали потомство, и на умеренно влажных осоково-злаково-разнотравных лугах, где охотились", - рассказал Лопатин
.
Он добавил, что закрытые лесные обстановки, предположительно, помогали саблезубым кошкам укрывать свое потомство и избегать острой конкуренции и прямых агрессивных взаимодействий с их самыми грозными соседями - пещерными львами.
Такие выводы палеонтологи смогли сделать благодаря хорошо сохранившейся мумии трехнедельного детеныша саблезубой кошки возрастом около 37-38 тысяч лет.
"Были проанализированы микроскопические растительные остатки из образца осадков, взятого непосредственно из точки находки мерзлой мумии, обнаруженной на реке Бадяриха в Абыйском улусе
Якутии. Это позволило реконструировать обстановку обитания гомотериев в позднем плейстоцене Сибири", - заключил директор Палеонтологического института.