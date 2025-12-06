Рейтинг@Mail.ru
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки
Наука
 
05:24 06.12.2025 (обновлено: 09:52 06.12.2025)
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки - РИА Новости, 06.12.2025
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки
Российские палеонтологи выяснили, что саблезубые кошки обитали в лесах Сибири, там животные устраивали свои логова и выращивали потомство, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2025
наука
абыйский улус
алексей лопатин
российская академия наук
абыйский улус, алексей лопатин, российская академия наук
Наука, Абыйский улус, Алексей Лопатин, Российская академия наук
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки

РИА Новости: в плейстоцене на северо-востоке Якутии обитали саблезубые кошки

Голова мумифицированного детеныша гомотерия Мэтэн, обнаруженного на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии
Голова мумифицированного детеныша гомотерия Мэтэн, обнаруженного на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : ПИН РАН
Голова мумифицированного детеныша гомотерия Мэтэн, обнаруженного на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские палеонтологи выяснили, что саблезубые кошки обитали в лесах Сибири, там животные устраивали свои логова и выращивали потомство, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.
"Саблезубые кошки жили на северо-востоке Якутии в пойменном лиственничном лесу, где устраивали свои логова и выращивали потомство, и на умеренно влажных осоково-злаково-разнотравных лугах, где охотились", - рассказал Лопатин.
Он добавил, что закрытые лесные обстановки, предположительно, помогали саблезубым кошкам укрывать свое потомство и избегать острой конкуренции и прямых агрессивных взаимодействий с их самыми грозными соседями - пещерными львами.
Такие выводы палеонтологи смогли сделать благодаря хорошо сохранившейся мумии трехнедельного детеныша саблезубой кошки возрастом около 37-38 тысяч лет.
"Были проанализированы микроскопические растительные остатки из образца осадков, взятого непосредственно из точки находки мерзлой мумии, обнаруженной на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии. Это позволило реконструировать обстановку обитания гомотериев в позднем плейстоцене Сибири", - заключил директор Палеонтологического института.
НаукаАбыйский улусАлексей ЛопатинРоссийская академия наук
 
 
