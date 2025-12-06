Рейтинг@Mail.ru
Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:41 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/orenburg-2060281181.html
Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей
Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей - РИА Новости, 06.12.2025
Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей
В рамках празднования 90-летнего юбилея предприятия "СМК Орск" в торжественной обстановке в пятницу был дан старт линии по производству сэндвич-панелей,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:41:00+03:00
2025-12-06T11:41:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060280975_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_3143c45ff3fe7078d1912c571180ea2a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060280975_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40947dd24cbcc38b2be338bffd818158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей

© Фото : gресс-служба ООО "СМК Орск"Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей
Оренбургское предприятие СМК Орск запустило производство сэндвич-панелей - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : gресс-служба ООО "СМК Орск"
Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек – Пресс-служба ООО "СМК Орск". В рамках празднования 90-летнего юбилея предприятия "СМК Орск" в торжественной обстановке в пятницу был дан старт линии по производству сэндвич-панелей, используемых для строительства и ремонта жилых и промышленных комплексов.
В церемонии запуска линии приняли участие губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов и заводчане.
"Линия сэндвич-панелей позволит предприятию выпускать более тысячи метров готовой продукции в сутки. Этот продукт найдет широкое применение в строительстве современных промышленных, логистических и коммерческих объектов. С вводом новой линии, помимо увеличения объемов производства, мы сможем предложить рынку более широкий ассортимент продукции, создать новые рабочие места, увеличить финансовые отчисления в бюджет региона", - заявил Шамсутдинов.
После церемонии запуска линии губернатор регион осмотрел несколько обновленных цехов производства. В этот же день в Орском Драматическом театре имени Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею ООО "СМК Орск", на котором собрались несколько сотен работников завода, ветераны предприятия и почетные гости.
Праздник стал поводом не только вспомнить славную историю завода, но и отметить вклад лучших сотрудников, которым были вручены награды.
Особой частью торжества стало подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием, городом и областью, закрепляющем общие цели по развитию и взаимной поддержке.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала