Оренбургское предприятие "СМК Орск" запустило производство сэндвич-панелей

МОСКВА, 6 дек – Пресс-служба ООО "СМК Орск". В рамках празднования 90-летнего юбилея предприятия "СМК Орск" в торжественной обстановке в пятницу был дан старт линии по производству сэндвич-панелей, используемых для строительства и ремонта жилых и промышленных комплексов.

В церемонии запуска линии приняли участие губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов и заводчане.

"Линия сэндвич-панелей позволит предприятию выпускать более тысячи метров готовой продукции в сутки. Этот продукт найдет широкое применение в строительстве современных промышленных, логистических и коммерческих объектов. С вводом новой линии, помимо увеличения объемов производства, мы сможем предложить рынку более широкий ассортимент продукции, создать новые рабочие места, увеличить финансовые отчисления в бюджет региона", - заявил Шамсутдинов.

После церемонии запуска линии губернатор регион осмотрел несколько обновленных цехов производства. В этот же день в Орском Драматическом театре имени Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею ООО "СМК Орск", на котором собрались несколько сотен работников завода, ветераны предприятия и почетные гости.

Праздник стал поводом не только вспомнить славную историю завода, но и отметить вклад лучших сотрудников, которым были вручены награды.

Особой частью торжества стало подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием, городом и областью, закрепляющем общие цели по развитию и взаимной поддержке.