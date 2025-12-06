Рейтинг@Mail.ru
Телефонные мошенники украли у москвича 48 миллионов рублей
14:17 06.12.2025 (обновлено: 15:09 06.12.2025)
Телефонные мошенники украли у москвича 48 миллионов рублей
Злоумышленники украли у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура.
Телефонные мошенники украли у москвича 48 миллионов рублей

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА 6 дек — РИА Новости. Злоумышленники украли у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура.
"Мошенникам удалось убедить мужчину в необходимости проведения "операции по замене банковского счета", чтобы спасти сбережения", — говорится в публикации.
По данным ведомства, сначала с ним связался якобы сотрудник соцзащиты, после чего почти сразу позвонил лжеправоохранитель, который начал запугивать расследованием уголовного дела, присылая в мессенджере процессуальные документы. В итоге злоумышленники убедили пенсионера, что общение с сотрудниками правоохранительных органов должно проходить в "специальном закрытом чате". Мужчина под давлением подписал "обязательство о неразглашении" и получил "конспиративный мобильный телефон" для постоянной связи с "оперативными сотрудниками".
В течение месяца пенсионер выносил из дома и снимал со своих счетов и счетов супруги все деньги, передавая их "агентам", которые называли "пароли" и привозили документы о якобы приеме денег. Общая сумма похищенного — более 48,7 миллиона рублей.
Тушинская межрайонная прокуратура контролирует поиски мошенников.
Заголовок открываемого материала