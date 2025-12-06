Телефонные мошенники украли у москвича 48 миллионов рублей

По данным ведомства, сначала с ним связался якобы сотрудник соцзащиты, после чего почти сразу позвонил лжеправоохранитель, который начал запугивать расследованием уголовного дела, присылая в мессенджере процессуальные документы. В итоге злоумышленники убедили пенсионера, что общение с сотрудниками правоохранительных органов должно проходить в "специальном закрытом чате". Мужчина под давлением подписал "обязательство о неразглашении" и получил "конспиративный мобильный телефон" для постоянной связи с "оперативными сотрудниками".