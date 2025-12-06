Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото" - РИА Новости, 06.12.2025
13:59 06.12.2025 (обновлено: 15:04 06.12.2025)
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
2025
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"

© РИА Новости / Мария Девахина
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения от лица знакомых с подписью "Смотрю на фото, вспоминаю тебя", под ней размещена ссылка, якобы ведущая на снимок, выяснил корреспондент РИА Новости.
Глава отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Александра Радченко рассказала, что через фишинговую ссылку на "совместное фото" преступники заражают устройство жертвы, устанавливая на него вредоносный файл.
После этого злоумышленник получает полный доступ к смартфону. Он может перехватывать и отправлять СМС, собирать с устройства данные о финансовых операциях.
"Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы, — отметила Радченко.
По ее словам, также мошенники могут совершать фишинговые рассылки через SMS и в мессенджерах, переадресовывать звонки.
