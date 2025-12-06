Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об опасности новогодних открыток
02:21 06.12.2025
В Госдуме рассказали об опасности новогодних открыток
В Госдуме рассказали об опасности новогодних открыток - РИА Новости, 06.12.2025
В Госдуме рассказали об опасности новогодних открыток
2025
Новости
общество, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали об опасности новогодних открыток

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мошенники начали отправлять россиянам фальшивые "новогодние открытки", которые на самом деле являются вредоносными файлами и могут содержать программы для кражи данных, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка "новогодних открыток" с вредоносным ПО - один из самых популярных приемов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления. Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще", - сказал он.
Депутат объяснил, что опасность таких "открыток" в том, что вредоносные файлы маскируются под изображения, анимации или видео.
"На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создает риск серьёзных финансовых потерь", - отметил парламентарий.
Он добавил, что новые технологии позволяют злоумышленникам делать такие сообщения максимально правдоподобными. В том числе, используются нейросети для генерации праздничных изображений, подделки аватаров, а иногда и копирование аккаунтов знакомых людей - благодаря взлому их мессенджеров.
"Все это делает фальшивые поздравления практически неотличимыми от настоящих, что повышает вероятность успешной атаки", - подчеркнул Немкин.
По словам депутата, в этих условиях важно придерживаться простых правил безопасности: не открывать файлы и ссылки, полученные от неизвестных адресатов, даже если они подписаны как "поздравление" или "подарок". При этом если поздравление пришло от знакомого, но выглядит необычно или содержит предложение скачать архив, стоит уточнить лично, отправлял ли он сообщение.
"Антивирусные решения и актуальные обновления системы также играют ключевую роль в предотвращении заражения. Гражданам стоит помнить: чем ближе праздники, тем более изобретательными становятся схемы мошенников. Угрозы смещаются в область социальных манипуляций, где основная защита зависит от внимательности самих пользователей. Осознанное отношение к цифровым сообщениям и осторожность при открытии файлов помогут встретить Новый год без лишних рисков и неприятных сюрпризов", - посоветовал депутат.
ОбществоАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала