В польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за Украины - РИА Новости, 06.12.2025
12:18 06.12.2025
В польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за Украины
В польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за Украины
в мире
люблинское воеводство
люблинское воеводство
в мире, люблинское воеводство
В мире, Люблинское воеводство
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу "в связи с ситуацией на Украине", сообщает радиостанция RMF FM.
"В Любартове утром завыли сирены тревоги. Бурмистр Кшиштоф Пашник сообщил, что предупреждающие сигналы были активированы после получения информации из районного центра управления чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, бурмистр пояснил свои действия "текущей ситуацией на Украине".
При этом в Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова заявили, что никаких распоряжений не давали и "это была ложная тревога".
В миреЛюблинское воеводство
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
