В польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за Украины
Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу "в связи с ситуацией на Украине", сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:18:00+03:00
ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости.
Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу "в связи с ситуацией на Украине", сообщает
радиостанция RMF FM.
"В Любартове утром завыли сирены тревоги. Бурмистр Кшиштоф Пашник сообщил, что предупреждающие сигналы были активированы после получения информации из районного центра управления чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, бурмистр пояснил свои действия "текущей ситуацией на Украине".
При этом в Центре управления чрезвычайными ситуациями Любартова заявили, что никаких распоряжений не давали и "это была ложная тревога".