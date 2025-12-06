В польском Любартове объявили ложную воздушную тревогу из-за Украины

Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений. Архивное фото

ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу "в связи с ситуацией на Украине", Бурмистр польского Любартова Люблинского воеводства объявил ложную тревогу "в связи с ситуацией на Украине", сообщает радиостанция RMF FM.

"В Любартове утром завыли сирены тревоги. Бурмистр Кшиштоф Пашник сообщил, что предупреждающие сигналы были активированы после получения информации из районного центра управления чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, бурмистр пояснил свои действия "текущей ситуацией на Украине".