Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие ливийские нефтеналивные терминалы временно прекратили работу - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/liviya-2060246733.html
Крупнейшие ливийские нефтеналивные терминалы временно прекратили работу
Крупнейшие ливийские нефтеналивные терминалы временно прекратили работу - РИА Новости, 06.12.2025
Крупнейшие ливийские нефтеналивные терминалы временно прекратили работу
Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:33:00+03:00
2025-12-06T03:33:00+03:00
в мире
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20251123/livija-2056903034.html
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия
В мире, Ливия
Крупнейшие ливийские нефтеналивные терминалы временно прекратили работу

Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 6 дек - РИА Новости. Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий.
"Ливийские нефтяные терминалы Зувейтина, Рас-Лануф, Эс-Сидра и Брега были вынуждены закрыться из-за плохой погоды", - говорится в сообщении агентства.
По информации ливийских СМИ, в пятницу вечером проливные дожди обрушились на восток Ливии.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России
23 ноября, 11:40
 
В миреЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала