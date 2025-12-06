https://ria.ru/20251206/liviya-2060246733.html
Крупнейшие ливийские нефтеналивные терминалы временно прекратили работу
Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий. РИА Новости, 06.12.2025
КАИР, 6 дек - РИА Новости.
Крупнейшие нефтеналивные терминалы Ливии закрылись в пятницу вечером из-за непогоды, передает
агентство Рейтер со ссылкой на инженеров предприятий.
"Ливийские нефтяные терминалы Зувейтина, Рас-Лануф, Эс-Сидра и Брега были вынуждены закрыться из-за плохой погоды", - говорится в сообщении агентства.
По информации ливийских СМИ, в пятницу вечером проливные дожди обрушились на восток Ливии
