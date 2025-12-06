Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вложили 110 млрд рублей в микроэлектронику

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компании из отрасли микроэлектроники, которые являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", вложили в производство более 110 миллиардов рублей, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город создает все условия для формирования новых высокотехнологичных производств. Разнообразные льготы и налоговые преференции позволяют резидентам особой экономической зоны столицы увеличивать объемы инвестиций в критически значимые отрасли экономики", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Заместитель мэра добавил, что за все время деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" предприятия из отрасли микроэлектроники вложили в развитие своих промышленных мощностей более 110 миллиардов рублей.

Отмечается, что предприятия производят электронную компонентную базу, трансиверы и мультиплексоры, микросхемы и другие инновационные изделия. Благодаря осуществленным инвестициям компании сформировали необходимую инфраструктуру для достижения технологического суверенитета РФ.

Ранее в ОЭЗ "Технополис Москва" столичный мэр Сергей Собянин открыл производство фотонных интегральных схем.

ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%.