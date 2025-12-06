https://ria.ru/20251206/liksutov-2060185650.html
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вложили 110 млрд рублей в микроэлектронику
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вложили 110 млрд рублей в микроэлектронику - РИА Новости, 06.12.2025
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вложили 110 млрд рублей в микроэлектронику
Компании из отрасли микроэлектроники, которые являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", вложили в производство более 110 миллиардов рублей, сообщил в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:00:00+03:00
2025-12-06T13:00:00+03:00
2025-12-06T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060184917_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_3ecb80bdca66f9295980e69744271d50.jpg
https://ria.ru/20251205/liksutov-2059988328.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060184917_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_78e3485a8f0ab11699243eb0b33e5c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вложили 110 млрд рублей в микроэлектронику
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вложили 110 млрд рублей в сферу микроэлектроники
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компании из отрасли микроэлектроники, которые являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", вложили в производство более 110 миллиардов рублей, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город создает все условия для формирования новых высокотехнологичных производств. Разнообразные льготы и налоговые преференции позволяют резидентам особой экономической зоны столицы увеличивать объемы инвестиций в критически значимые отрасли экономики", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Заместитель мэра добавил, что за все время деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" предприятия из отрасли микроэлектроники вложили в развитие своих промышленных мощностей более 110 миллиардов рублей.
Отмечается, что предприятия производят электронную компонентную базу, трансиверы и мультиплексоры, микросхемы и другие инновационные изделия. Благодаря осуществленным инвестициям компании сформировали необходимую инфраструктуру для достижения технологического суверенитета РФ.
Ранее в ОЭЗ "Технополис Москва" столичный мэр Сергей Собянин открыл производство фотонных интегральных схем.
ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%.
Ранее Ликсутов сообщил, что особая экономическая зона "Технополис Москва" стала победителем национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ среди представителей технико-внедренческой сферы.