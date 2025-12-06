Новогодние конкурсы на 2026 год: игры для детей, взрослых и всей семьи

Новогодние конкурсы — неотъемлемая часть праздничной ночи, которым порадуется и ребенок, и взрослый. Они помогают расслабиться, посмеяться, узнать друг друга лучше и просто максимально развлечься во время праздника. Интеллектуальные и смешные, прикольные игры на Новый год для взрослых и большой компании или дружной семьи - в материале РИА Новости.

Новогодние конкурсы

Чтобы праздник точно запомнился, полезно разбавить разговоры и вкусное застолье играми и конкурсами. Важно выбирать программу в соответствии с возрастом участников, чтобы каждому было интересно проявить себя.

Для детей

Игровая программа для детей должна составляться с учетом их возраста.

Сравнение новогодних конкурсов Конкурс Для кого Формат Что понадобится Сложность Наш любимый Дед Мороз 3+ (детский сад) Словесная игра Костюм Деда Мороза, подарки Низкая Колпак 3+ Музыкально-активная Новогодний колпак, музыка Средняя Хоровод на одной ноге 4+ Активная игра Музыка, елка Высокая Иголочки у елочки 4+ Соревнование Прищепки, повязки на глаза, музыка Высокая Снежок в ложке 5+ Эстафета Ложки, бумажные "снежки" Высокая Новогодние ассоциации 5+ Словесная игра Не требуется Низкая Хватай быстрее 5+ Соревнование Мягкие игрушки, музыка Высокая Связующая мишура 6+ (школа) Командное соревнование Длинная мишура Средняя Поле мандаринов 6+ Игра вслепую Мандарины/мячики, корзинки, повязки Высокая Новогодний мешок 7+ Соревнование на скорость Мешки, новогодние предметы Высокая Баскетбол снежками 7+ Спортивное состязание Бумажные снежки, корзины Высокая Одной левой 7+ Ловкость Листы А4 Средняя Сытый ковбой 7+ Скоростная игра Бананы или мандарины Средняя Угадай новогоднюю мелодию 7+ Музыкальная викторина Аудиосистема, новогодние песни Низкая Найди подарок 8+ Квест Подарки, карточки с подсказками Средняя Внимание, черный ящик! 10+ (подростки) Логическая игра Черная коробка, предмет Низкая Круг, квадрат, треугольник 10+ Командная активность Музыка Высокая Новогодний шеф-повар 12+ Интеллектуальная игра Карточки с буквами, бумага, ручки Низкая Подготовка к карнавалу 12+ Творческий конкурс Одежда, новогодние аксессуары Средняя Мои новогодние традиции 12+ Творческий рассказ Бумага, ручки (опционально) Низкая Рассчитайтесь по порядку 12+ Командная игра Карточки с номерами, повязки Средняя

В зависимости от возраста, игры занимают от 5-10 до 15-30 минут.

В детском саду

Маленьким детям еще не интересны конкурсы, в основе которых сложные интеллектуальные задания, поэтому упор нужно сделать на физическую активность, веселье и творчество.

Хоровод на одной ноге

Количество участников: от 5 человек

Реквизит: музыкальное сопровождение, новогодняя елка

Правила: Дети становятся вокруг елки. Как только заиграет музыка, им необходимо встать на одну ногу и прыгать друг за другом по кругу, пока мелодия не остановится. Участники, которые поменяли ногу или опустили вторую на пол, выбывают. Конкурс продолжается, пока не останется один ребенок.

Призы: маленькие сладости, наклейки, новогодние игрушки, сладкие наборы

Наш любимый Дед Мороз

Количество участников: от 5 человек

Реквизит: присутствие Деда Мороза (или взрослого в костюме), мешок с подарками

Правила: Малыши выстраиваются в шеренгу у елки и по очереди говорят Деду Морозу приятные слова (красивый, мудрый, веселый, добрый и т.д.). Для старшего дошкольного возраста задачу можно усложнить — воспитатель называет букву, на которую нужно вспомнить слово.

Призы: подарки из мешка Деда Мороза — сладости, игрушки и т.д.

Колпак

Количество участников: от 5-6 человек

Реквизит: новогодний колпак, музыкальное сопровождение

Правила: Дети становятся в круг, начинающему дают новогодний колпак. Когда включится музыка, малыши должны передавать его по кругу. Как только ведущий остановит мелодию, тот ребенок, у которого остался колпак в руках, должен надеть его и выполнить задание воспитателя (спеть песню, прочитать стишок, станцевать и т.д.).

Призы: конфеты, маленькие игрушки за каждое выполненное задание

Иголочки у елочки

Количество участников: 2-3 человека на игру (конкурс можно проводить несколько раз, чтобы поучаствовало как можно больше детей)

Реквизит: прищепки (по усмотрению воспитателя, например, по 5-7 штук на участника), повязки на глаза, музыка

Правила: Детям завязывают глаза, а на их одежду цепляют прищепки. Их количество должно быть одинаковым у всех участников. На счет три включается музыка, а ребята должны как можно быстрее снять с себя все прищепки.

Призы: победителю каждого тура — маленький сувенир или сладость

Снежок в ложке

Количество участников: 2 команды по 5-7 человек

Реквизит: 2 ложки, 2 бумажных "снежка" (скомканная бумага), елка или стойка

Правила: Участники делятся на две команды. Начинающим выдается по ложке, в которой лежит бумажный "снежок". Задача участников - добежать до елки, оббежать ее вокруг и вернуться к своей команде, держа ложку перед собой и не выронив снежок. Победила та команда, чьи участники закончили первыми.

Призы: команде-победителю — сладкие призы, всем участникам - поощрительные наклейки

Новогодние ассоциации

Количество участников: от 3-5 человек

Реквизит: не требуется

Правила: Спокойная игра на развитие ассоциаций и памяти. По очереди каждый ребенок должен назвать слово, связанное с Новым годом и зимой (снегирь, снег, мандарин, елка и т.д.). Тот, кто не сможет ничего назвать - выбывает из игры.

Призы: победителю — символический приз, всем участникам — аплодисменты

Хватай быстрее

Количество участников: от 6 человек

Реквизит: мягкие игрушки (на одну меньше, чем участников), музыка

Правила: На полу раскладываются мягкие игрушки, их количество в каждом туре должно быть на одну меньше, чем участников. Включается музыка и дети должны постоянно двигаться, танцевать и т.д. Как только музыка выключается - каждый пытается схватить игрушку. Тот, кому она не досталась — выбывает. Выиграет тот, кто окажется более ловким, чем все остальные.

Призы: победитель забирает одну из игрушек или получает сладкий приз

В школе

Школьники младшего возраста, как правило, любят соперничать, поэтому новогоднюю программу обязательно стоит разбавить конкурсами на время и скорость.

Новогодний мешок

Количество участников: 2-4 человека одновременно

Реквизит: столы с различными предметами (включая новогоднюю атрибутику: мандарины, мишуру, открытки, игрушки), мешки по числу участников

Правила: На двух столах раскладывают различные вещи разного размера и назначения, среди которых должна быть новогодняя атрибутика (мандарины, мишура, открытки и т.д.). Двум желающим поучаствовать выдают по мешку. На счет три они должны подбежать к столу и за ограниченное время (в зависимости от количества предметов) положить в мешок все предметы, связанные с Новым годом. Победителем объявляется тот, кто соберет больше правильных вещей.

Призы: победителю — сладкий подарок, всем участникам — утешительные призы

Связующая мишура

Количество участников: 2 команды по 5-8 человек

Реквизит: 2 длинные мишуры (длина должна превышать шеренгу детей)

Правила: Капитанам выдается мишура, на счет три, по команде ведущего, дети должны по очереди завязывать мишуру на правой руке соседа. После успешного выполнения все участники должны поднять руки в знак окончания задания. Победили те, кто справился быстрее.

Призы: команде-победителю — сладости, всем — аплодисменты или утешительные призы

Поле мандаринов

Количество участников: 3-4 человека одновременно

Реквизит: мандарины или оранжевые мячики (15-20 штук), корзинки по числу участников, повязки на глаза, музыка

Правила: Участникам завязывают глаза и выдают корзинки. На полу раскладывают мандарины. Включается музыка и пока она играет, ребята должны собирать мандарины в свое лукошко.

Призы: победитель забирает собранные мандарины или получает приз

Угадай новогоднюю мелодию

Количество участников: вся группа

Реквизит: аудиосистема, подборка новогодних детских песен

Правила: Подойдет для новогоднего чаепития или как завершающая игра после активных конкурсов. Ребятам включают отрывки из знаменитых новогодних детских песен. Их задача — угадать названия и постараться вспомнить слова хотя бы одного куплета каждой композиции.

Призы: за каждую угаданную песню — балл, победителю с наибольшим количеством баллов — приз

Баскетбол снежками

Количество участников: 2 команды по 4-7 человек

Реквизит: бумажные снежки (по 5 на каждого участника), 2 корзины или ведра

Правила: Участники делятся на две команды, каждой дается мешок со снежками из бумаги. Задача — забросить как можно больше снежков в корзину, которая висит на стене или стоит на стуле поодаль от участников. Каждому участнику дается пять попыток.

Призы: команде-победителю — сладкие призы

Одной левой

Количество участников: 2-3 человека за раз

Реквизит: листы А4 по числу участников

Правила: Каждому участнику выдается лист А4, который они должны держать левой вытянутой рукой за уголок. На счет три каждый участник должен скомкать бумагу в шарик, не помогая себе другой рукой и не сгибая левую руку.

Призы: победителю тура — небольшой сувенир

Сытый ковбой

Количество участников: 2 человека

Реквизит: 2 банана или мандарина

Правила: Каждому дается банан или мандарин (надо убедиться, что шкурка отходит хорошо), который надо убрать в карман. На счет три ведущий дает команду (например, свистит), и "ковбои" должны резко достать фрукт из кармана, почистить его и съесть. Побеждает тот, кто справится быстрее.

Призы: победитель получает дополнительный фрукт или сладость

Для подростков

Подростки любят проявлять свои знания, творчество и лидерские качества. Для них отлично подойдут различные новогодние квесты, логически-активные задания и индивидуальные конкурсы.

Новогодний шеф-повар

Количество участников: 2-4 команды по 3-5 человек или индивидуально

Реквизит: коробка с карточками букв алфавита, бумага и ручки

Правила: Задача участников — за ограниченное время написать максимальное количество блюд и напитков, начинающихся на ту букву, которую достанет ведущий. Если сделать конкурс командным, то за одну игру можно загадать несколько букв подряд, чтобы было не так просто и у ребят появился интерес соперничества.

Призы: победителям — символические "поварские" призы или сладости

Найди подарок

Количество участников: 2-3 команды по 4-6 человек

Реквизит: спрятанные подарки (по одному на команду), карточки с подсказками и заданиями

Правила: В классе или любом другом помещении нужно спрятать подарки (по одному на команду) и составить небольшой квест, который приведет ребят к призу. Поиски начинаются с первой подсказки, которую выдает учитель. Можно разнообразить квест простыми заданиями (спеть, станцевать и т.д.), за которые ведущий будет давать следующую подсказку, а можно писать загадки, ответом на которые будут места поисков.

Призы: найденные подарки достаются командам

Подготовка к карнавалу

Количество участников: 2 команды по 4-6 человек

Реквизит: различные предметы одежды и новогодний реквизит, пронумерованные от 1 до 20

Правила: Команды поочередно называют числа, после чего ведущий выдает им соответствующую одежду и атрибуты. Задача — составить из попавшихся элементов новогодний образ и презентовать его через дефиле.

Призы: обеим командам в разных номинациях ("Самый яркий образ", "Самый креативный костюм")

Мои новогодние традиции

Количество участников: от 5 человек

Реквизит: бумага и ручки (опционально)

Правила: Участники должны представить, что они правители вымышленных стран и придумать новые новогодние традиции. Для старшего возраста можно расширить - пусть каждый придумает название страны, в чем ее особенность (например, все круглый год носят шляпу) и какие новогодние традиции в связи с этими особенностями есть. Побеждает участник, придумавший самую связную и интересную историю.

Призы: победителю с самой интересной историей — приз "Лучший сказочник" или "Лучший рассказчик"

Внимание, черный ящик!

Количество участников: все желающие

Реквизит: черная коробка, предмет внутри (желательно новогодний)

Правила: Классическая игра по мотивам "Что? Где? Когда?". Ведущий заранее прячет в черную коробку какой-нибудь предмет (можно связанный с новым годом), только не сам задает вопрос, а позволяет участникам наводящими вопросами выяснить, что же там лежит. Отвечать можно только "да" и "нет". Можно провести конкурс несколько раз, если участники будут быстро отгадывать.

Призы: угадавшему — содержимое черного ящика или символический приз

Круг, квадрат, треугольник

Количество участников: 2 команды по 12 человек

Реквизит: музыкальное сопровождение, просторное помещение

Правила: Включается музыка и все произвольно танцуют. В какой-то момент ведущий громко объявляет геометрическую фигуру (круг, квадрат или треугольник), и команды должны соответствующим образом выстроиться.

Призы: команде-победителю — сладости или символические призы

Рассчитайтесь по порядку

Количество участников: 10 человек

Реквизит: карточки с номерами от 1 до 10, повязки на глаза

Правила: Каждый участник случайным образом получает порядковый номер, держа информацию в тайне. После этого всем завязывают глаза, разводят друг от друга, крутят на месте. Задача — по команде ведущего вслепую выстроиться в шеренгу по порядку номеров.

Призы: успешно справившейся команде — аплодисменты и сладости

Для взрослых

Веселое застолье и шумные обсуждения можно разнообразить активными конкурсами или соревнованиями на креативность, интеллект и находчивость. Как правило, новогодние развлечения для взрослых направлены на людей, которые друг друга хорошо знают или, напротив, хотят познакомиться получше.

Классификация по сложности и времени Конкурс Насколько просто объяснить Сколько длится Сколько готовить Где проводить Для компании Санта и олень Требует пояснения 15-20 мин 10-15 мин (подготовка трассы) Просторное помещение Новогодний эфир Требует пояснения 10-15 мин 15 мин (карточки со словами) За столом Снегурочка-переводчик Очень просто 5-7 мин 5 мин (костюмы опц.) Любое помещение Для корпоративов У каждого своя роль Элементарно Весь вечер 20 мин (атрибуты персонажей) Корпоратив Тост по алфавиту Элементарно 15-20 мин 5 мин (карточки опц.) За столом Зайчики Требует пояснения 10 мин 2 мин Просторная комната Новогодний "Крокодил" Требует пояснения 15-20 мин 15 мин (карточки с эмоциями и персонажами) Гостиная/зал Кто самый нужный Сложная механика 20-30 мин 5 мин (расстановка стульев) Круг стульев Сиамские близнецы Требует пояснения 10-15 мин 10 мин (реквизит для заданий) Просторная комната Казанова Элементарно Весь вечер 10 мин (покупка конфет-сердечек) Весь корпоратив Сделай наоборот Элементарно 7-10 мин Не требуется Любое помещение Угадай коллегу по фото Требует пояснения 10-15 мин 30 мин (сбор детских фото) За столом с проектором Для всей семьи Тайный Санта Элементарно Весь вечер 30+ мин за несколько дней Дом Конкурс снеговиков Элементарно 15-20 мин Не требуется На улице (снег) Рождественский венок Требует пояснения 20-30 мин 15 мин (материалы) За столом Слово, которое нельзя называть Требует пояснения 10 мин 10 мин (вопросы) Любое помещение Обмани меня, если сможешь Требует пояснения 10 мин 10 мин (вопросы) Любое помещение Сам себе астролог Требует пояснения 15 мин 2 мин (бумага и ручки) За столом Тематические конкурсы Киновикторина Требует пояснения 15-20 мин 30 мин (подбор отрывков) Гостиная с экраном Кинопробы Требует пояснения 15-20 мин 10 мин (карточки с ситуациями) Гостиная Песенные ассоциации Требует пояснения 15-20 мин 10 мин (карточки со словами) Любое помещение

Для компании

Конкурсы для компании всегда веселы. Плюс командных игр в возможности разнообразить призовой фонд - подобрать презенты с юмором, сладкие подарки, текстиль, алкоголь.

Санта и олень

Количество участников: парами (минимум 2 пары)

Реквизит: веревка или шнурок (по одному на пару), оленьи рога на ободке (по одному на пару), колпак Санта-Клауса (по одному на пару), кегли или бутылки для трассы, повязки на глаза

Правила: Все участники делятся по парам. Один из них назначается оленем, а второй — Санта-Клаусом. В соответствии с ролями участникам раздается реквизит. На свободном месте из кеглей выстраиваются трассы (при возможности лучше всего сделать побольше препятствий и поворотов). "Оленям" завязывают глаза и оборачивают их пояс веревкой, имитируя упряжку, а "вожжи" берут в руки Санта-Клаусы. По сигналу ведущего пары начинают двигаться по трассам, задача Санта-Клаусов — направить командами своих "оленей" и сбить как можно меньше ограждений. Побеждает команда, которая справилась с задачей лучше всех.

Призы: победившей паре — бутылка шампанского или сладости

Новогодний эфир

Количество участников: от 4 человек

Реквизит: карточки с 5-6 несочетаемыми словами (часть связана с Новым годом)

Правила: Участникам раздаются карточки со словами. Задача — придумать новогоднюю новость, как из новостного эфира, используя все слова, чтобы получился связный репортаж, и зачитать его как невозмутимый репортер. Например, слова "удав, Новый год, стирка, ковер, зоопарк" можно превратить в: "Новогодняя уборка в зоопарке приняла внезапные обороты. Генеральная стирка удава показала, что в нем был коврик".

Призы: автору самого остроумного репортажа — символический приз "Лучший журналист"

Снегурочка-переводчик

Количество участников: 2 человека (мужчина и женщина)

Реквизит: костюмы или атрибуты Деда Мороза и Снегурочки (опционально)

Правила: Мужчина играет роль немого Деда Мороза, девушка — Снегурочку. Задача Деда Мороза — "произнести" поздравление, используя только мимику и жесты, а Снегурочка должна перевести, что дедушка имеет в виду.

Призы: обоим участникам — аплодисменты и символические призы

Для корпоративов

Корпоративные конкурсы чаще всего направлены на знакомство и сближение коллег, особенно это актуально в крупных компаниях, где многие сотрудники не общаются друг с другом лично на постоянной основе.

У каждого своя роль

Количество участников: все сотрудники

Реквизит: атрибуты новогодних персонажей (оленьи рога, кокошник Снегурочки, кроличьи ушки, хвостик и т.д.)

Правила: Это не игра, а подготовка к веселому корпоративу. Заранее подготовьте атрибуты новогодних персонажей. Пусть сотрудники сами выберут роль или определят жребием. По ходу вечера тосты от Серого Волка или итоги года от Снегурочки значительно разрядят обстановку.

Призы: не требуются (это формат мероприятия)

Тост по алфавиту

Количество участников: все желающие

Реквизит: не требуется (опционально — карточки с буквами)

Правила: По очереди или вразнобой каждый человек произносит короткий тост-поздравление на букву алфавита, которая ему достанется. Например: "А" — Абсолютного счастья и любви!, "Б" — Больше денег и веселья! и т.д. Можно разделить алфавит на части и не произносить все тосты сразу.

Призы: авторам самых смешных и остроумных тостов — символические награды

Зайчики

Количество участников: от 8 человек

Реквизит: музыкальное сопровождение

Правила: Все участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий подходит к каждому и шепчет на ухо двух животных, один из которых обязательно должен быть зайчик (например, мишка и зайчик, лиса и зайчик и т.д.). Важно делать это максимально осторожно, чтобы остальные не услышали. После этого включается музыка и участники водят хоровод. В какой-то момент музыка останавливается, и ведущий выкрикивает одного из животных, которое он назвал, кроме зайчика, например: "Лисичка!". Все, кому было назван этот зверь должны резко сесть, а рядом стоящие - их удержать. Последним животным, которого выкрикнет ведущий, должен стать зайчик.

Веселье начинается именно в этот момент, ведь зайчик был загадан абсолютно каждому участнику и начинается внутренняя борьба: вроде и надо сесть, а вроде и не дать сделать это другому. В этом конкурсе важно постоянно менять темп (то ускорять его, то замедлять), это позволит участникам войти в азарт и финальный круг наверняка закончится кучей малой.

Призы: всем участникам — веселые впечатления

Новогодний "Крокодил"

Количество участников: от 6 человек

Реквизит: две коробки/шапки с карточками: в одной — эмоции, в другой — новогодние персонажи

Правила: Каждый участник по очереди достает листочек с эмоцией и персонажем. Задача — изобразить коллегам написанное так, чтобы они угадали как можно быстрее. Победителем становится тот участник, чью эмоцию и персонажа узнали быстрее всего.

Призы: победителю — символический приз или сладость

Кто самый нужный

Количество участников: от 6-8 человек

Реквизит: стулья по кругу

Правила: Участники рассаживаются на стулья, стоящие по кругу, и ведущий объявляет, что все они — на воздушном шаре, который терпит крушение, и чтобы снова набрать высоту, необходимо кого-то "сбросить". Каждый участник аргументирует свою пользу, исходя из должности в компании, и по такому же принципу обосновывает кандидата навылет. После всех речей проводится голосование за того, кто покинет борт. Побеждают трое оставшихся участников. Аргументы не должны дословно повторяться, а голосовать каждый участник может только против одного кандидата.

Призы: оставшимся трем — символические призы "Самый полезный сотрудник"

Сиамские близнецы

Количество участников: несколько пар

Реквизит: веревка или шарф для связывания рук, реквизит для задания (бумага, ножницы, ботинок со шнурками, бокалы и шампанское)

Правила: Правую руку одного связывают с левой другого. Для сложности можно попросить, чтобы участники обняли друг друга за талию одной рукой (правой и левой соответственно). Свободными руками им необходимо выполнить одно из заданий, например, вырезать снеговика из бумаги, зашнуровать ботинок, разлить шампанское по бокалам и т.д. Побеждает та пара, которая справилась лучше остальных и не пыталась использовать "занятые" руки в процессе.

Призы: лучшей паре — бутылка шампанского или приз

Казанова

Количество участников: все сотрудники (для молодого коллектива)

Реквизит: конфеты в виде сердечек (по 5 штук каждой сотруднице)

Правила: Перед началом корпоратива каждой сотруднице выдается по пять конфет-сердечек. Задача мужчин в течение всего вечера "заработать" конфету — петь, танцевать, исполнять желания девушек. В конце вечера подсчитывается "улов" и определяется победитель.

Призы: победителю с наибольшим количеством конфет — звание "Казанова вечера" и приз

Сделай наоборот

Количество участников: чем больше участников в этом конкурсе, тем будет веселее

Реквизит: не требуется

Правила: Ведущий поочередно называет разные действия, например "Стоять", "Сидеть", "Выпить", "Не прыгать" и т.д. Задача участников — сделать точно наоборот, например после команды "Стоять" нужно наоборот сесть. Кто запутался — выбывает. Самый внимательный и становится победителем.

Призы: самому внимательному — символический приз

Угадай коллегу по детскому фото

Количество участников: весь коллектив (для небольших компаний)

Реквизит: детские фото сотрудников, проектор или экран

Правила: Каждый заранее предоставляет ведущему свое детское фото. Во время застолья ведущий выводит фото на экран, все пытаются определить, кто это из сотрудников.

Призы: угадавшим больше всего — символические призы

Для всей семьи

Семейные игры и конкурсы должны удовлетворять интересы сразу разных возрастов, быть объединяющими, создавать максимально дружную и праздничную атмосферу.

Тайный Санта для семьи

Количество участников: вся семья

Реквизит: подарки, записки с именами

Правила: Заблаговременно с помощью жребия каждый член семьи вытягивает имя другого, которому будет выбирать подарок. Детей также не стоит исключать — пусть сделают подарок своими руками. В новогоднюю ночь все подарки подписанными лежат под елкой, а при распаковке каждый пытается угадать, кто подарил.

Конкурс снеговиков

Количество участников: команды по 2-3 человека (ребенок + взрослый)

Реквизит: снег на улице

Правила: Членов семьи нужно поделить на команды, например, по два человека, где один ребенок и один взрослый. Задача простая - за ограниченное количество времени слепить на улице снеговика. Победители в этом конкурсе абсолютно все.

Призы: любой поощрительный подарок

Рождественский венок

Количество участников: вся семья

Реквизит: подручные материалы, элементы декора, клей, основа для венка

Правила: Творческая игра на сближение. Задача - создать рождественский венок из подручных средств. Можно заранее закупить декор, но процесс поиска среди бытовых вещей интереснее.

Призы: любой поощрительный подарок

Слово, которое нельзя называть

Количество участников: вся семья

Реквизит: список вопросов с конкретными ответами

Правила: Ведущий задает вопросы с очевидными ответами (Например: Какое хвойное дерево наряжают? Кого лепят из снега? Кто приносит подарки детям?). Задача участников — ответить, не называя ответ напрямую, проявив фантазию и словарный запас.

Призы: самому креативному — символический приз

Обмани меня, если сможешь

Количество участников: вся семья

Реквизит: список вопросов

Правила: Игра, которая очень похожа на предыдущую. В этом варианте участники должны отвечать как угодно, но чтобы это не являлось правильным ответом. Особенно интересно проводить игру в виде блиц-опроса: ведущий быстро зачитывает вопросы, а на обдумывание дается не больше 5 секунд. В спешке и панике могут рождаться самые непредсказуемые и смешные ответы.

Призы: за самые смешные ответы — символические призы

Сам себе астролог

Количество участников: от 4 человек (для детей от 7-8 лет)

Реквизит: листы бумаги и ручки по количеству участников

Правила: Каждому участнику выдается листок и ручка. За короткое время каждый пишет пять любых слов (главное, чтобы ведущий не говорил, для чего они нужны). После этого, каждый член семьи пытается составить по этим словам гороскоп своему родственнику, который сидит по правую руку. И так по кругу. В итоге каждый получает индивидуальное и веселое предсказание на наступивший год.

Призы: веселые гороскопы на память

Тематические конкурсы

Тематические конкурсы — отличный вариант развлечения для компаний по интересам и способ сблизиться, узнать об интересах друг друга или пополнить свою базу знаний.

Киновикторина

Количество участников: вся семья или компания

Реквизит: видеоотрывки из новогодних фильмов, сказок и мультфильмов, проектор или телевизор

Правила: Один из членов семьи/компании подбирает отрывки из новогодних фильмов, задача остальных — вспомнить их названия. Можно вести подсчет, кто больше отгадал.

Призы: всем участникам — символические призы, победителю — главный приз

Кинопробы

Количество участников: от 4-5 человек

Реквизит: карточки с ситуациями, камера для записи (опционально)

Правила: Голливудский режиссер ищет актеров на главные роли своего нового фильма и для демонстрации своих талантов просит всех участников спеть пару куплетов "В лесу родилась елочка" в условиях заданной ситуации (когда болит зуб, когда очень хочешь кушать, когда не выплатили зарплату и т.д.). Их можно прописать на карточках заранее, чтобы каждый конкурсант вытянул случайным образом, а можно довериться аудитории, чтобы кто-то предложил свой вариант. Добавить веселья позволит запись кинопроб участников. Смотреть их потом на видео не менее смешно, чем в момент конкурса. К тому же, останутся приятные воспоминания о празднике.

Призы: "лучшему актеру" — символическая награда

Песенные ассоциации

Количество участников: от 4 человек

Реквизит: новогодние и "зимние" слова на листочках, шапка или коробка для жребия

Правила: Каждый по очереди достает бумажку со словом из шапки (или чего-то другого) и вспоминает песню, где есть это слово. За каждый правильный ответ начисляется один балл, дополнительный балл можно получить, если не просто назвать песню, но и спеть ее. Конкурс продолжается пока не закончатся все слова. Побеждает участник, получивший больше всего баллов. Если в компании все меломаны, то можно добавить слова на английском языке.

Призы: участнику с наибольшим количеством баллов — музыкальный приз

Мнение эксперта

Комментарий психолога, психотерапевта Маргариты Гончаровой:



"Многие люди ждут праздников, чтобы поесть те блюда, которых лишают себя в будни, чтобы в том числе выпить с друзьями – поэтому любые активности, конкурсы, шутки, танцы — в общем подвижные развлечения, не связанные с поглощением пищи, это плюс. Ведь праздник — это не просто гастрономическое удовольствие, а прежде всего — общение, положительные эмоции, которые потом станут драгоценными воспоминаниями. И возможность загадать желания, поставить себе цели, которые станут в будущем году ориентиром для развития и движения к новому качеству жизни, а может и к новому себе.

Если в большой компании (на корпоративе, например) собрались незнакомые люди, то игры и конкурсы станут прекрасным инструментом общения, знакомства и объединения. Немало пар и дружеских отношений сложилось именно в процессе прохождения шуточных "испытаний" с коллегами.