Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области
Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области

МОСКВА, 6 дек
смоленская область
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый многофункциональный спортивный стрелковый комплекс, где можно безопасно и качественно обучаться стрелковым видам спорта, начнет работу в 2026 году в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
На базе центра, входящего в Федерацию практической стрельбы России, будут проходить патриотические смены, спортивные тренировки. Комплекс оснащен стрелковыми галереями различной длины. Все объекты отвечают современным требованиям и оборудованы профессиональными мишенными системами.
"Строительство такого объекта — серьезный вклад в развитие спортивной сферы региона. Его уровень позволит проводить соревнования всероссийского масштаба", - отметил Анохин.
Для спортсменов, участвующих в многодневных программах, предусмотрены комфортные жилые модули. В двухместных номерах смогут разместиться более 90 человек.