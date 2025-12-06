Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:58 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/kompleks-2060303089.html
Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области
Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области - РИА Новости, 06.12.2025
Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области
Новый многофункциональный спортивный стрелковый комплекс, где можно безопасно и качественно обучаться стрелковым видам спорта, начнет работу в 2026 году в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:58:00+03:00
2025-12-06T13:58:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059369585.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области

В Смоленской области в 2026 году откроется спортивный стрелковый комплекс

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый многофункциональный спортивный стрелковый комплекс, где можно безопасно и качественно обучаться стрелковым видам спорта, начнет работу в 2026 году в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
На базе центра, входящего в Федерацию практической стрельбы России, будут проходить патриотические смены, спортивные тренировки. Комплекс оснащен стрелковыми галереями различной длины. Все объекты отвечают современным требованиям и оборудованы профессиональными мишенными системами.
"Строительство такого объекта — серьезный вклад в развитие спортивной сферы региона. Его уровень позволит проводить соревнования всероссийского масштаба", - отметил Анохин.
Для спортсменов, участвующих в многодневных программах, предусмотрены комфортные жилые модули. В двухместных номерах смогут разместиться более 90 человек.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области
2 декабря, 22:13
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала