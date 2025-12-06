Анохин: Центр стрелковых видов спорта откроется в Смоленской области

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый многофункциональный спортивный стрелковый комплекс, где можно безопасно и качественно обучаться стрелковым видам спорта, начнет работу в 2026 году в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

На базе центра, входящего в Федерацию практической стрельбы России, будут проходить патриотические смены, спортивные тренировки. Комплекс оснащен стрелковыми галереями различной длины. Все объекты отвечают современным требованиям и оборудованы профессиональными мишенными системами.

"Строительство такого объекта — серьезный вклад в развитие спортивной сферы региона. Его уровень позволит проводить соревнования всероссийского масштаба", - отметил Анохин.