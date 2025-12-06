Молдавские коммунисты заявили, что власти доведут страну до революции

КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии бездействием и беззаконием доведут жителей страны до революции, заявили в пресс-службе оппозиционной молдавской Партии коммунистов (ПКРМ).
"Коммунисты отметили очевидное усиление антинародной и антисоциальной политики власти. Председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил, что власть своими действиями и беззаконием доведет людей до революции", - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.
"Председатель ПКРМ отметил заметное влияние на ситуацию в стране со стороны Румынии. По словам Воронина, страна находится под давлением унионистских идей (идей объединения Молдавии и Румынии - ред.) и заметного влияния со стороны соседней страны. В более крупном масштабе, мы являемся свидетелями драматической метаморфозы Европейского союза, который превратился в агрессивную и бессмысленную организацию", - отмечают коммунисты.
В этом контексте представители ПКРМ подчеркнули необходимость восстановления регулярной информационной работы с населением, активизацию работы с молодежью и освоения методов информирования в социальных сетях, чтобы рассказывать людям о реальном положении дел в стране.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.