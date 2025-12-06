Рейтинг@Mail.ru
11:05 06.12.2025 (обновлено: 11:06 06.12.2025)
Молдавские коммунисты заявили, что власти доведут страну до революции
Власти Молдавии бездействием и беззаконием доведут жителей страны до революции, заявили в пресс-службе оппозиционной молдавской Партии коммунистов (ПКРМ). РИА Новости, 06.12.2025
в мире, молдавия, россия, румыния, владимир воронин, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Евросоюз
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии бездействием и беззаконием доведут жителей страны до революции, заявили в пресс-службе оппозиционной молдавской Партии коммунистов (ПКРМ).
"Коммунисты отметили очевидное усиление антинародной и антисоциальной политики власти. Председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил, что власть своими действиями и беззаконием доведет людей до революции", - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог
Вчера, 22:56
Воронин отметил, что отрицательные изменения в стране происходят при активном участии Бухареста и Брюсселя.
"Председатель ПКРМ отметил заметное влияние на ситуацию в стране со стороны Румынии. По словам Воронина, страна находится под давлением унионистских идей (идей объединения Молдавии и Румынии - ред.) и заметного влияния со стороны соседней страны. В более крупном масштабе, мы являемся свидетелями драматической метаморфозы Европейского союза, который превратился в агрессивную и бессмысленную организацию", - отмечают коммунисты.
В этом контексте представители ПКРМ подчеркнули необходимость восстановления регулярной информационной работы с населением, активизацию работы с молодежью и освоения методов информирования в социальных сетях, чтобы рассказывать людям о реальном положении дел в стране.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол
26 ноября, 08:21
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Коммунисты Молдавии призвали партии объединиться против власти
9 июля, 22:27
 
В миреМолдавияРоссияРумынияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
