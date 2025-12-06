Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США - РИА Новости, 06.12.2025
04:20 06.12.2025
Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США
Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США - РИА Новости, 06.12.2025
Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США
Ложные сигналы и создание помех в работе навигационного оборудования в воздушном пространстве Венесуэлы со стороны США являются недопустимым и преступным... РИА Новости, 06.12.2025
Глава Минтранса Колумбии заявила ИКАО о саботаже США

Глава Минтранса Колумбии обвинила США в саботаже в воздушном пространстве

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Ложные сигналы и создание помех в работе навигационного оборудования в воздушном пространстве Венесуэлы со стороны США являются недопустимым и преступным технологическим саботажем, заявила министр транспорта Колумбии Мария Фернанда Рохас, призвав отреагировать Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).
"Передаются вводящие в заблуждение сигналы, кибератаки, сигналы, направленные на то, чтобы нарушить работу оборудования определения местоположения, GPS. Я думаю, что это уже переходит все границы. И я думаю, что здесь должно быть заявление, надеюсь, сегодня, со стороны ИКАО и международных инстанций", - сказала Рохас в ходе общения с журналистами, комментируя уведомления США об опасности полетов в венесуэльской зоне Майкетия, где расположен столичный аэропорт, запись ее слов опубликовала радиостанция Blu Radio.
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США
23 ноября, 02:47
Она добавила, что сейчас "технологический саботаж в воздушном пространстве" в любой точке мира является преступлением.
"Мы не можем этого допустить. Международное сообщество не может этого допустить", - добавила Рохас.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 21 ноября рекомендовало "проявлять крайнюю осторожность при полётах в зоне ответственности Майкетии на любой высоте из-за ухудшения ситуации с безопасностью и роста военной активности в Венесуэле и вокруг неё". После этого свои рейсы приостановили авиакомпании Iberia (Испания), GOL (Бразилия), Avianca (Колумбия), TAP (Португалия), Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra.
Правительство Венесуэлы после отказа авиакомпаний от полетов в Каракас отозвало разрешения у шести из них, посчитав, что они присоединились к действиям США, которые Каракас квалифицирует как терроризм. Национальная ассамблея Венесуэлы создала специальную комиссию для расследования и установления ответственности за эти действия, чтобы затем направить соответствующую жалобу в международные инстанции.
Самолет в небе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Венесуэла получила от США запрос на возобновление авиарейсов, сообщили СМИ
2 декабря, 16:44
 
В миреВенесуэлаСШАКолумбияМеждународная организация гражданской авиацииTurkish AirlinesAir EuropaGPS
 
 
