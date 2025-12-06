Рейтинг@Mail.ru
"Юта" обыграла "Ванкувер" благодаря голу и передаче Сергачева - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:49 06.12.2025 (обновлено: 08:04 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/khokkey-2060257608.html
"Юта" обыграла "Ванкувер" благодаря голу и передаче Сергачева
"Юта" обыграла "Ванкувер" благодаря голу и передаче Сергачева - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Юта" обыграла "Ванкувер" благодаря голу и передаче Сергачева
Клуб "Юта Маммот" одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T07:49:00+03:00
2025-12-06T08:04:00+03:00
хоккей
спорт
ванкувер
михаил сергачев
ник шмальц
джон марино
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_dd80d5dde93a2d6ec67f1e989202e9e6.jpg
/20251202/orlov-2059104724.html
ванкувер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3156ec21126ec93b270e3b9c91a811eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ванкувер, михаил сергачев, ник шмальц, джон марино, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл), юта маммот, ванкувер кэнакс
Хоккей, Спорт, Ванкувер, Михаил Сергачев, Ник Шмальц, Джон Марино, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Юта Маммот, Ванкувер Кэнакс
"Юта" обыграла "Ванкувер" благодаря голу и передаче Сергачева

Шайба Сергачева помогла клубу "Юта Маммот" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"Защитник "Юты" Михаил Сергачев
Защитник Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (17-я минута), Ник Шмальц (35), Кевин Стенлунд (58) и Джон Марино (60). У "Ванкувера" отличился Аршдип Бэйнс (45).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Ванкувер
1 : 4
Юта
44:17 • Аршдип Бэйнс
(Аату Рятю, Jonathan Lekkerimaeki)
16:00 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
34:05 • Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Джон-Ясон Петерка)
57:52 • Кевин Штенлунд
(Кайлер Ямамото, Джек Макбэйн)
59:24 • Джон Марино
(Кевин Штенлунд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне, также он отметился в матче результативной передачей. Всего в его активе теперь 19 очков (4 гола + 15 передач).
Клуб "Юта Маммот" (31 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Ванкувер" (23) занимает последнюю, восьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче хоккеисты "Даллас Старз" дома обыграли "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ
2 декабря, 09:07
 
ХоккейСпортВанкуверМихаил СергачевНик ШмальцДжон МариноДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Юта МаммотВанкувер Кэнакс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала