"Юта" обыграла "Ванкувер" благодаря голу и передаче Сергачева

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (17-я минута), Ник Шмальц (35), Кевин Стенлунд (58) и Джон Марино (60). У "Ванкувера" отличился Аршдип Бэйнс (45).
06 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
44:17 • Аршдип Бэйнс
(Аату Рятю, Jonathan Lekkerimaeki)
16:00 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
34:05 • Ник Шмальц
57:52 • Кевин Штенлунд
(Кайлер Ямамото, Джек Макбэйн)
59:24 • Джон Марино
(Кевин Штенлунд)
Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне, также он отметился в матче результативной передачей. Всего в его активе теперь 19 очков (4 гола + 15 передач).
Клуб "Юта Маммот" (31 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Ванкувер" (23) занимает последнюю, восьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче хоккеисты "Даллас Старз" дома обыграли "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
