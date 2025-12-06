Рейтинг@Mail.ru
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 06.12.2025 (обновлено: 06:56 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/kazakhstan-2060254796.html
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана - РИА Новости, 06.12.2025
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана
Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:53:00+03:00
2025-12-06T06:56:00+03:00
в мире
казахстан
китай
россия
даурен абаев
роснефть
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_9ea4ca2d92f1b7cad5d71d78ebe0e5c3.jpg
https://ria.ru/20251112/rossiya-2054597158.html
https://ria.ru/20250823/neft-2037038801.html
казахстан
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc506dd5b647a7f5fccea3812f818a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, китай, россия, даурен абаев, роснефть, министерство финансов сша
В мире, Казахстан, Китай, Россия, Даурен Абаев, Роснефть, Министерство финансов США
Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана

РИА Новости: Казахстан не видит предпосылок для отказа от транзита нефти

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев.
"Нет, у нас, насколько я знаю, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает", - сказал Абаев, отвечая на вопрос о возможности приостановки транзита.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева
12 ноября, 19:25
Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
В феврале 2022 года "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн российской нефти в Китай через территорию Казахстана сроком на десять лет. Сырье в рамках контракта предназначено для переработки на заводах на северо-западе КНР.
Россия поставляет нефть в Китай по разным маршрутам, однако транзит через Казахстан остается одним из ключевых каналов. С 2005 года совокупные поставки "Роснефти" в КНР превысили 440 миллионов тонн, компания обеспечивает около 7% потребности Китая в сырой нефти и является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Казахстан вернул нефть в Россию
23 августа, 08:00
 
В миреКазахстанКитайРоссияДаурен АбаевРоснефтьМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала