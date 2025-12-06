Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев.