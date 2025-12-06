Предпосылок к отказу от российской нефти нет, заявил посол Казахстана

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев.
"Нет, у нас, насколько я знаю, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает", - сказал Абаев, отвечая на вопрос о возможности приостановки транзита.
Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
Россия поставляет нефть в Китай по разным маршрутам, однако транзит через Казахстан остается одним из ключевых каналов. С 2005 года совокупные поставки "Роснефти" в КНР превысили 440 миллионов тонн, компания обеспечивает около 7% потребности Китая в сырой нефти и является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов.
