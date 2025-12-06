"На языке преступлений". В Чехии обрушились на Каллас

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Работа главы евродипломатии Каи Каллас вызывает растущее разочарование среди европейских чиновников, пишет чешское издание HN.
Как отмечает издание, спустя год после ее назначения на высокий пост подход к работе, который она избрала, все чаще характеризуют как "непродуктивный".
"У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял", — приводит издание слова высокопоставленного чешского дипломата.
Он также отметил бессмысленность ее требований судить российского лидера Владимира Путина. С ним согласен директор научного направления в Институте международных отношений Ян Коварж.
"Она говорит на языке военных преступлений и трибуналов. Часто она делает громкие заявления в СМИ и социальных сетях, собирая "лайки", — считает эксперт.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
