Рейтинг@Mail.ru
"На языке преступлений". В Чехии обрушились на Каллас - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/kallas-2060284671.html
"На языке преступлений". В Чехии обрушились на Каллас
"На языке преступлений". В Чехии обрушились на Каллас - РИА Новости, 06.12.2025
"На языке преступлений". В Чехии обрушились на Каллас
Работа главы евродипломатии Каи Каллас вызывает растущее разочарование среди европейских чиновников, пишет чешское издание HN. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:58:00+03:00
2025-12-06T11:58:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
марко рубио
запорожская аэс
вооруженные силы украины
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838693288_0:171:3140:1937_1920x0_80_0_0_c6a1b1803842d961d6292cb33e67a98c.jpg
https://ria.ru/20251203/es-2059426139.html
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059767907.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838693288_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_987570108cc10bba91136afb7cd07820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, марко рубио, запорожская аэс, вооруженные силы украины, кайя каллас, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Марко Рубио, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз
"На языке преступлений". В Чехии обрушились на Каллас

HN: Каллас начала вызывать разочарование у европейских политиков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Работа главы евродипломатии Каи Каллас вызывает растущее разочарование среди европейских чиновников, пишет чешское издание HN.
Как отмечает издание, спустя год после ее назначения на высокий пост подход к работе, который она избрала, все чаще характеризуют как "непродуктивный".
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ
3 декабря, 09:45
"У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял", — приводит издание слова высокопоставленного чешского дипломата.
Он также отметил бессмысленность ее требований судить российского лидера Владимира Путина. С ним согласен директор научного направления в Институте международных отношений Ян Коварж.
"Она говорит на языке военных преступлений и трибуналов. Часто она делает громкие заявления в СМИ и социальных сетях, собирая "лайки", — считает эксперт.
По мнению критиков, ее жесткая позиция, исключающая любые контакты с руководством России, ведет к маргинализации роли ЕС на международной арене, в то время как Россия и США активно ведут переговоры по украинскому урегулированию, пишет издание.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас о сильной Украине
4 декабря, 13:57
 
В миреСШАРоссияУкраинаМарко РубиоЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала