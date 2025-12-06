Кадыров назвал удар ВС России "более чем исчерпывающим" ответом Киеву

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал массированный удар МО РФ "более чем исчерпывающим" ответом на террористические атаки Киева, добавив, что "продолжение следует".
Минобороны РФ ранее в своей сводке за сутки сообщало, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ. Все назначенные объекты поражены.
"Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Кадыров пообещал ВСУ, что чем больше будет ударов по гражданским объектам, тем "все мрачнее будет для них становиться".
В пятницу Кадыров сообщил об атаке беспилотника ВСУ по зданию в комплексе "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал ВСУ "жесткий ответ" на это.