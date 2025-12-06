Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал удар ВС России "более чем исчерпывающим" ответом Киеву
15:57 06.12.2025 (обновлено: 16:10 06.12.2025)
Кадыров назвал удар ВС России "более чем исчерпывающим" ответом Киеву
россия
киев
политика
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
россия, киев, политика, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Кадыров назвал удар ВС России "более чем исчерпывающим" ответом Киеву

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал массированный удар МО РФ "более чем исчерпывающим" ответом на террористические атаки Киева, добавив, что "продолжение следует".
Минобороны РФ ранее в своей сводке за сутки сообщало, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ. Все назначенные объекты поражены.
Здание высотного комплекса Грозный-Сити после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кадыров заявил об ответном "подарке" противнику в связи с атакой БПЛА
5 декабря, 20:35
"Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя в самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Кадыров пообещал ВСУ, что чем больше будет ударов по гражданским объектам, тем "все мрачнее будет для них становиться".
В пятницу Кадыров сообщил об атаке беспилотника ВСУ по зданию в комплексе "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал ВСУ "жесткий ответ" на это.
Последствия атаки украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кадыров назвал атаку на "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население
5 декабря, 20:37
 
