00:47 06.12.2025 (обновлено: 09:19 06.12.2025)
Кадыров обратился к украинцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский уже превратился в бандита, и призвал украинцев выйти и "сказать свое слово". РИА Новости, 06.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Кадыров обратился к украинцам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский уже превратился в бандита, и призвал украинцев выйти и "сказать свое слово".
"Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас они растаскивают, все один раз выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Зеленский уже не президент, он бандит", — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также призвал украинский народ к осторожности, иначе они потеряют свою нацию.
"Если хоть один мужчина есть в Украине, то он должен встать впереди и за ним должен идти народ", — добавил он.
