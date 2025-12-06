https://ria.ru/20251206/kadyrov-2060237547.html
Кадыров обратился к украинцам
Кадыров обратился к украинцам - РИА Новости, 06.12.2025
Кадыров обратился к украинцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский уже превратился в бандита, и призвал украинцев выйти и "сказать свое слово". РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T00:47:00+03:00
2025-12-06T00:47:00+03:00
2025-12-06T09:19:00+03:00
украина
рамзан кадыров
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20251206/kadyrov-2060235280.html
https://ria.ru/20251205/groznyy-2060212968.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, в мире
Украина, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, В мире
Кадыров обратился к украинцам
Кадыров призвал украинцев выйти и сказать свое слово против Зеленского