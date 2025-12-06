Квоты на трудоустройство участников СВО введут в Ивановской области

"В Ивановской области введут квоты на трудоустройство участников спецоперации на предприятиях. Об этом губернатор Станислав Воскресенский сообщил на традиционной декабрьской итоговой встрече с жителями", - говорится в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что вопрос о трудоустройстве и адаптации к мирной жизни участников СВО, которые возвращаются с фронта с ранениями, задал участник президентской программы "Время Героев" Павел Емельянов.

"Ребята будут возвращаться. К сожалению, многие возвращаются с ранениями, получают инвалидность. И я считаю – и вижу, что и коллеги в других регионах такие возможности рассматривают – нужен отдельный закон по квотированию рабочих мест для таких ребят. Мы в ближайшее время обязательно разработаем и оперативно примем, потому что это очень и очень важно", – цитирует Воскресенского его пресс-служба.