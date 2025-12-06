https://ria.ru/20251206/ivanovo-2060344506.html
Квоты на трудоустройство участников СВО введут в Ивановской области
Законопроект по квотированию рабочих мест для участников спецоперации разработают в Ивановской области, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 06.12.2025
РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Законопроект по квотированию рабочих мест для участников спецоперации разработают в Ивановской области, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского.
"В Ивановской области введут квоты на трудоустройство участников спецоперации на предприятиях. Об этом губернатор Станислав Воскресенский сообщил на традиционной декабрьской итоговой встрече с жителями", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что вопрос о трудоустройстве и адаптации к мирной жизни участников СВО, которые возвращаются с фронта с ранениями, задал участник президентской программы "Время Героев" Павел Емельянов.
"Ребята будут возвращаться. К сожалению, многие возвращаются с ранениями, получают инвалидность. И я считаю – и вижу, что и коллеги в других регионах такие возможности рассматривают – нужен отдельный закон по квотированию рабочих мест для таких ребят. Мы в ближайшее время обязательно разработаем и оперативно примем, потому что это очень и очень важно", – цитирует Воскресенского его пресс-служба.