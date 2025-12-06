Рейтинг@Mail.ru
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/gimnastika-2060331346.html
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике
Мария Борисова заняла первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России по художественной гимнастике, который прошел в Казани. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T17:56:00+03:00
2025-12-06T17:56:00+03:00
спорт
казань
мария борисова
художественная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955059216_0:0:3502:1969_1920x0_80_0_0_64fe6dbf1a9d472625510e3d63f856c1.jpg
/20251021/kubok-2049684847.html
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955059216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_659c39a0bd080ee3652175825ff459ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казань, мария борисова, художественная гимнастика
Спорт, Казань, Мария Борисова, Художественная гимнастика
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике

Борисова выиграла индивидуальное многоборье на КР по художественной гимнастике

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМария Борисова
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мария Борисова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мария Борисова заняла первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России по художественной гимнастике, который прошел в Казани.
По итогам упражнений с обручем, мячом, лентой и булавами Борисова набрала 112,70 балла. Второе место заняла Ева Кононова (111,55), третье - Екатерина Сазонова (111,40).
Соревнования в столице Татарстана завершились в субботу.
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Борисова завоевала золотые медали в Финале Кубка сильнейших
21 октября, 19:06
 
СпортКазаньМария БорисоваХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала