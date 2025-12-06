https://ria.ru/20251206/gimnastika-2060331346.html
Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике
Мария Борисова заняла первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России по художественной гимнастике, который прошел в Казани. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
казань
