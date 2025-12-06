https://ria.ru/20251206/gazel-2060353613.html
"Газель" загорелась на трассе М-10
"Газель" загорелась на трассе М-10 в сторону Москвы, движение ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T22:42:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
"Газель" загорелась на трассе М-10 в сторону Москвы