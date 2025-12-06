Рейтинг@Mail.ru
"Газель" загорелась на трассе М-10 - РИА Новости, 06.12.2025
22:42 06.12.2025
"Газель" загорелась на трассе М-10
"Газель" загорелась на трассе М-10
"Газель" загорелась на трассе М-10 в сторону Москвы, движение ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T22:42:00+03:00
2025-12-06T22:42:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
"Газель" загорелась на трассе М-10

"Газель" загорелась на трассе М-10 в сторону Москвы

МОСКВА 6 дек - РИА Новости. "Газель" загорелась на трассе М-10 в сторону Москвы, движение ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Сегодня на 58-м километре трассы М-10 в сторону Москвы загорелась "Газель", движение ограничено", - сообщили в пресс-службе.
В главке добавили, что пострадавших нет.
В Рязанской области загорелся жилой дом из-за падения обломков БПЛА
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
