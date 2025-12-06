https://ria.ru/20251206/filipov-2060354638.html
Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист ожидает лицензию
Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист ожидает лицензию - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист ожидает лицензию
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости, что надеется получить лицензию Международной РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T22:56:00+03:00
2025-12-06T22:56:00+03:00
2025-12-06T22:57:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
https://ria.ru/20251204/klebo-2059797051.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:95:960:815_1920x0_80_0_0_88967ffaa197dd952b2aa5601835faf9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок)
Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК)
Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист ожидает лицензию
Ски-альпинист Филиппов надеется получить лицензию ISMF к середине января
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости, что надеется получить лицензию Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) ко второму этапу Кубка мира, который пройдет в середине января 2026 года.
Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили.
«
"Заявка пока на рассмотрении. Надеюсь, успеют ко второму этапу Кубка мира", - сообщил Филиппов.
Первый этап Кубка мира проходит в эти выходные в американском штате Юта. Второй намечен к проведению в Куршевеле (Франция) на 15-16 января года. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) 6-22 февраля 2026 года.