Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист ожидает лицензию
22:56 06.12.2025
Отобравшийся на Олимпиаду российский ски-альпинист ожидает лицензию
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости, что надеется получить лицензию Международной РИА Новости Спорт, 06.12.2025
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
2025
зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок)
Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК)
Ски-альпинист Филиппов надеется получить лицензию ISMF к середине января

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Российский ски-альпинист Никита Филиппов . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщил РИА Новости, что надеется получить лицензию Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) ко второму этапу Кубка мира, который пройдет в середине января 2026 года.
Ранее стало известно, что Филиппов отсутствует в списке спортсменов, получивших лицензию для участия в международных турнирах нынешнего сезона под эгидой ISMF. При этом четверо других российских ски-альпинистов, выступающих в нейтральном статусе, подобные лицензии получили.
"Заявка пока на рассмотрении. Надеюсь, успеют ко второму этапу Кубка мира", - сообщил Филиппов.
Первый этап Кубка мира проходит в эти выходные в американском штате Юта. Второй намечен к проведению в Куршевеле (Франция) на 15-16 января года. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) 6-22 февраля 2026 года.
