В Мурманске прошел фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
15:29 06.12.2025
В Мурманске прошел фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
2025
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
В Мурманске прошел фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

МУРМАНСК, , 6 дек — РИА Новости. Символично, что в год 80-летия Великой Победы в Мурманске прошёл Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев". В годы Великой Отечественной фашисты сбросили на город-герой 185 тысяч бомб. Больше — только на Сталинград.
Показы фильмов коллекции фестиваля прошли на 40 площадках по всей области.
"Сохранение исторической памяти — дело крайней важности. Наша ответственность перед будущими поколениями. Спасибо каждому автору за смелость, честность и неравнодушие. Ваше кино — территория правды. Оно побуждает сердца, формирует гражданские сознания, учит достойно нести свою часть ответственности за нашу страны", — заявила на церемонии открытия министр внутренней политики Мурманской области Эвелина Макарова.
"Задача фестиваля рассказать о людях, о тех событиях, которые связаны со специальной военной операцией. Безусловно, Северный флот в стороне от этого события не оказывается. И у нас тоже есть о ком рассказать", — сказал заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин.
Гости вечера увидели фильм военных документалистов RТ.Док Ольги Кирий и Артёма Сомова "Остров Веры". В картине — вдохновляющая история о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжёлые времена.
"Наши фильмы живые. В наших фильмах картинка говорит сама за себя. И герои говорят сами за себя", — заявила Ольга Кирий.
Во второй день показов состоялась премьера автора RТ.Док Вячеслава Гузя "ПТСР: выход из тоннеля" — о том, как ветераны СВО возвращаются к мирной жизни.
Также в зрительскую программу вошла картина издания "Аргументы и Факты" "Наше наследие. Сохранённое и возрождённое". Лента рассказывает о том, как восстанавливали разрушенные фашистами в годы Великой Отечественной войны культурные памятники.
В деловой программе состоялась панельная дискуссия "Время патриотов — время действий". Участниками были: военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, главный специалист отдела по воспитательной работе филиала Центра "ВОИН" в Мурманской области Татьяна Вялая, командир подразделения "Ночные волки" Андрей Мищенко (позывной Голливуд), бойцы интербригады "Пятнашка" Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывными Мурманск и Стёпа.
Также прошёл круглый стол "Связь поколений". Спикерами стали: автор RТ.Док Дмитрий Хрусталёв, военный документалист RТ.Док Екатерина Китайцева, главный редактор "Аргументы и факты" на Мурмане" Александра Михова.

О фестивале:

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Наши кинозалы — это территория правды. Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Это Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Египет, Замбия, Индия, Италия, Киргизия, Китай, Лаос, Ливан, Монголия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Перу, Сербия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Осетия.
В Риме группа украинцев выкрикивала нацистские лозунги и пыталась сорвать показ, но, несмотря на это, он прошёл с аншлагом. Проукраинские активисты безуспешно пытались сорвать фестиваль и в Гориции (Италия). В Сербии фестиваль принял сам Эмир Кустурица. "Время наших героев" прошёл с таким успехом, что легендарный режиссёр предложил сделать фестиваль ежегодным.
В Москве фестиваль "Время наших героев" состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы. Он прошёл в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале, Костроме, Челябинске, Кургане, Нальчике и Мурманске.
О канале:

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, немецком, сербском и французском языках, а также документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на восьми языках, в том числе на португальском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT — 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy.
Контакты: +7 499 75-00-100, press@rttv.ru
 
