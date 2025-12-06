СМИ: оплаченные Турцией F-35 стоят на американской базе в Калифорнии

АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Четыре истребителя F-35, произведенные для Турции и оплаченные республикой в рамках многомиллиардного участия в программе, простаивают в ангаре на американской базе в Калифорнии, сообщила турецкая газета Yeni Akit.
Президент США Дональд Трамп отметил в конце сентября, что Соединенные Штаты могут позволить Турции приобрести F-35, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол Штатов в республике, спецпредставитель американского лидера по Сирии Томас Баррак ранее выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решен до конца года.
"Нахождение этих самолетов на складе (в Калифорнии - ред.) снова поднимает вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, истребители остаются на территории США с момента исключения Турции из программы F-35. Издание добавило, что эта ситуация "на протяжении многих лет вызывает очередные политические и юридические споры, поскольку самолеты были полностью оплачены турецкой стороной.
"Пентагон ранее заявлял о возможности их продажи третьим странам, однако, как утверждается в публикации, никаких конкретных шагов для реализации этой идеи сделано не было", - написала газета.
По сведениям издания, расходы на техническое обслуживание простаивающих машин ежегодно увеличиваются, и эти затраты США покрывают из собственного бюджета. Турецкие чиновники, по информации газеты, регулярно поднимают вопрос о том, что Штаты не исполняют своих обязательств перед республикой.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но республика на это не пошла. В наказание Соединенные Штаты исключили страну из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с государством, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
