СМИ: оплаченные Турцией F-35 стоят на американской базе в Калифорнии

По данным газеты, истребители остаются на территории США с момента исключения Турции из программы F-35. Издание добавило, что эта ситуация "на протяжении многих лет вызывает очередные политические и юридические споры, поскольку самолеты были полностью оплачены турецкой стороной.

По сведениям издания, расходы на техническое обслуживание простаивающих машин ежегодно увеличиваются, и эти затраты США покрывают из собственного бюджета. Турецкие чиновники, по информации газеты, регулярно поднимают вопрос о том, что Штаты не исполняют своих обязательств перед республикой.