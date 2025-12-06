Рейтинг@Mail.ru
СМИ: оплаченные Турцией F-35 стоят на американской базе в Калифорнии
10:00 06.12.2025
СМИ: оплаченные Турцией F-35 стоят на американской базе в Калифорнии
СМИ: оплаченные Турцией F-35 стоят на американской базе в Калифорнии
в мире
турция
сша
калифорния
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
министерство обороны сша
f-35
турция
сша
калифорния
в мире, турция, сша, калифорния, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны сша, f-35
В мире, Турция, США, Калифорния, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство обороны США, F-35
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernИстребители F-35A Lightning II на авиабазе
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Истребители F-35A Lightning II на авиабазе. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Четыре истребителя F-35, произведенные для Турции и оплаченные республикой в рамках многомиллиардного участия в программе, простаивают в ангаре на американской базе в Калифорнии, сообщила турецкая газета Yeni Akit.
Президент США Дональд Трамп отметил в конце сентября, что Соединенные Штаты могут позволить Турции приобрести F-35, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол Штатов в республике, спецпредставитель американского лидера по Сирии Томас Баррак ранее выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решен до конца года.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
18 ноября, 21:44
"Нахождение этих самолетов на складе (в Калифорнии - ред.) снова поднимает вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, истребители остаются на территории США с момента исключения Турции из программы F-35. Издание добавило, что эта ситуация "на протяжении многих лет вызывает очередные политические и юридические споры, поскольку самолеты были полностью оплачены турецкой стороной.
"Пентагон ранее заявлял о возможности их продажи третьим странам, однако, как утверждается в публикации, никаких конкретных шагов для реализации этой идеи сделано не было", - написала газета.
По сведениям издания, расходы на техническое обслуживание простаивающих машин ежегодно увеличиваются, и эти затраты США покрывают из собственного бюджета. Турецкие чиновники, по информации газеты, регулярно поднимают вопрос о том, что Штаты не исполняют своих обязательств перед республикой.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но республика на это не пошла. В наказание Соединенные Штаты исключили страну из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с государством, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35
28 сентября, 21:20
 
В миреТурцияСШАКалифорнияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганМинистерство обороны СШАF-35
 
 
