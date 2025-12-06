Рейтинг@Mail.ru
06.12.2025
12:06 06.12.2025
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение электродепо "Столбово" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Провели мероприятия по обеспечению электроснабжения электродепо "Столбово", которое на первом этапе обслуживает поезда Троицкой линии метро, затем, после ввода электродепо "Троицкое", переключится на Сокольническую линию", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что для электроснабжения объекта энергетики проложили четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 9,6 километров, в том числе треть из них с помощью метода горизонтально-направленного бурения.
"Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Общая присоединенная мощность составила 10,8 МВт", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электродепо "Столбово" обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
