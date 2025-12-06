https://ria.ru/20251206/energosnabzhenie-2060285451.html
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово" - РИА Новости, 06.12.2025
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение электродепо "Столбово" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:06:00+03:00
2025-12-06T12:06:00+03:00
2025-12-06T12:06:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581536541_0:63:3055:1781_1920x0_80_0_0_7324c4139573ccd5c9aadaa94cf2551e.jpg
https://realty.ria.ru/20251204/dorogi-2059866664.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581536541_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_9a22fda72a183e10f21a8001e115ecb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
В ТиНАО обеспечили надежное энергоснабжение электродепо "Столбово"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение электродепо "Столбово" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Провели мероприятия по обеспечению электроснабжения электродепо "Столбово", которое на первом этапе обслуживает поезда Троицкой линии метро, затем, после ввода электродепо "Троицкое", переключится на Сокольническую линию", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что для электроснабжения объекта энергетики проложили четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 9,6 километров, в том числе треть из них с помощью метода горизонтально-направленного бурения.
"Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Общая присоединенная мощность составила 10,8 МВт", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электродепо "Столбово" обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.