Столичная ЕАИСТ вошла в число лучших решений в сфере цифровой экономики

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Единая автоматизированная информационная система торгов Москвы (ЕАИСТ) получила премию ComNews Awards в номинации "Лучшее региональное цифровое решение в государственных закупках", сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Как уточнила заммэра, с помощью создания этой платформы удалось перевести закупки Москвы в электронный вид. В настоящий момент данная система – основа московской контрактной системы.

"Более чем за 20 лет работы в ней было размещено почти 6 миллионов контрактов. Для получения сведений, необходимых для заключения сделок, ЕАИСТ в режиме реального времени обменивается данными почти с 50 информационными системами, в том числе федерального уровня, такими как Портал поставщиков, сервисы Федерального казначейства, Банка России и другие", – подчеркнула Багреева, ее словам привели в пресс-службе департамента.

В столичной системе торгов работают порядка 3 тысяч заказчиков и более 390 тысяч поставщиков. Каждый день там заключают свыше 2 тысяч контрактов, благодаря которым у московских социальных учреждений есть все необходимое. Ежеминутно в базе данных системы торгов осуществляется свыше 800 тысяч транзакций.

Как рассказал глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, единая система позволяет столичному правительству оперативно обрабатывать и анализировать большой массив данных.

"Одно из эффективных решений, внедренных в системе, – применение типовой документации. В настоящее время используется 485 таких комплектов, что не только ускоряет и упрощает процесс закупок, но и помогает свести к минимуму ошибки, вызванные человеческим фактором, а также обеспечить понятные и прозрачные правила заключения контракта и поддержать развитие добросовестной конкуренции", - подчеркнул глава департамента.

ЕАИСТ работает на российском ПО и обеспечивает автоматизацию процессов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд города, а еще определенных видов юрлиц, московских фондов капремонта многоэтажек и реновации жилых домов.

В информационной системе закупок действует полностью цифровой процесс: получение потребностей из отраслевых информационных систем, электронное межведомственное согласование закупок, публикация структурированных процедур, заключение цифровых контрактов, их электронное исполнение и оплата. Перечисленные функции являются только некоторой частью цифровых инструментов, которые встроены в платформу.

Кроме того, в систему вживлен ИИ. Благодаря помощнику АИСТА можно беседовать с пользователем и получать ответы со ссылкой на источник информации. ИИ ответит на самые частые вопросы. А с решением более узких тем помогут специалисты. В настоящий момент помощник может дать ответы на свыше 2 тысяч вопросов. Число ответов постоянно растет.