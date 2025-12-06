Рейтинг@Mail.ru
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/egipet-2060315861.html
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters - РИА Новости, 06.12.2025
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал развернуть международные стабилизационные войска вдоль так называемой "желтой линии" разграничения сторон РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:34:00+03:00
2025-12-06T15:34:00+03:00
в мире
египет
израиль
хамас
оон
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251115/gaza-2055126729.html
египет
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, израиль, хамас, оон, палестина, сектор газа
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, ООН, Палестина, Сектор Газа
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters

Reuters: Абдель Аты призвал развернуть международные силы в буферной зоне в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал развернуть международные стабилизационные войска вдоль так называемой "желтой линии" разграничения сторон конфликта в секторе Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.
"Международные стабилизационные силы должны быть развернуты вдоль "желтой линии" буферной зоны в Газе, чтобы подтвердить прекращение огня между ХАМАС и Израилем в анклаве", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Перемирие в секторе Газа остается хрупким, заявил посол Палестины
15 ноября, 08:08
 
В миреЕгипетИзраильХАМАСООНПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала