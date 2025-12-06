https://ria.ru/20251206/egipet-2060315861.html
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters - РИА Новости, 06.12.2025
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал развернуть международные стабилизационные войска вдоль так называемой "желтой линии" разграничения сторон РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:34:00+03:00
2025-12-06T15:34:00+03:00
2025-12-06T15:34:00+03:00
в мире
египет
израиль
хамас
оон
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251115/gaza-2055126729.html
египет
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, израиль, хамас, оон, палестина, сектор газа
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, ООН, Палестина, Сектор Газа
МИД Египта призвал развернуть стабилизационные силы в Газе, пишет Reuters
Reuters: Абдель Аты призвал развернуть международные силы в буферной зоне в Газе