Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 06.12.2025
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР
Мирные жители помогают в разминировании освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике своими наводками, рассказал командир взвода саперов группировки... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:48:00+03:00
2025-12-06T08:48:00+03:00
2025-12-06T08:48:00+03:00
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
россия
Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР
Рахимов: мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Мирные жители помогают в разминировании освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике своими наводками, рассказал
командир взвода саперов группировки войск "Центр" Рустем Рахимов на видео Минобороны РФ.
"Я считаю это самое основное, то, что люди нам помогают, подсказывают. В огородах обнаруживают, на крышах бывают боеприпасы не сработали, такие как "Колокольчики". Приходим, людям помогаем. Благодарят, ну и нам приятно тоже", - сказал Рахимов.
По информации Минобороны РФ
, задачи по разминированию участков дорог и местности в районе Галицыновки в Донецкой Народной Республике
выполняют военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Центр".
"Саперы группировки ежедневно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом накладного заряда", - сообщили в российском оборонном ведомстве.