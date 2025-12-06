Рейтинг@Mail.ru
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/dnr-2060260492.html
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 06.12.2025
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР
Мирные жители помогают в разминировании освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике своими наводками, рассказал командир взвода саперов группировки... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:48:00+03:00
2025-12-06T08:48:00+03:00
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778745_0:234:3176:2021_1920x0_80_0_0_1546658e205dc771f39056d57cf100f0.jpg
https://ria.ru/20251206/spetsoperatsiya-2060250611.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778745_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_d8ccb85a9313c84de6dbbd20f704ef5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР

Рахимов: мирные жители помогают разминировать освобожденные территории в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мирные жители помогают в разминировании освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике своими наводками, рассказал командир взвода саперов группировки войск "Центр" Рустем Рахимов на видео Минобороны РФ.
"Я считаю это самое основное, то, что люди нам помогают, подсказывают. В огородах обнаруживают, на крышах бывают боеприпасы не сработали, такие как "Колокольчики". Приходим, людям помогаем. Благодарят, ну и нам приятно тоже", - сказал Рахимов.
По информации Минобороны РФ, задачи по разминированию участков дорог и местности в районе Галицыновки в Донецкой Народной Республике выполняют военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Центр".
"Саперы группировки ежедневно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом накладного заряда", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Военнослужащие саперного подразделения - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования
05:09
 
Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала