В Днепропетровске прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 06.12.2025 (обновлено: 10:27 06.12.2025)
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 06.12.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские пожарные
Украинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф".
"Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
