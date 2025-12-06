https://ria.ru/20251206/dnepropetrovsk-2060274842.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:24:00+03:00
