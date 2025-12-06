https://ria.ru/20251206/dimitrov-2060286413.html
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова - РИА Новости, 06.12.2025
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Российская группировка войск "Центр" продолжила уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:10:00+03:00
2025-12-06T12:10:00+03:00
2025-12-06T12:20:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1842527f2789c4c4ac39e97e3874a76a.jpg
https://ria.ru/20251205/svo-2060039404.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c73a26ee528b2e6e5564c073260fbbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
МО РФ: ВС России продолжили уничтожение ВСУ в Димитрове