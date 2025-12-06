В Бурятии пенсионер получил срок за попытку задушить девочку

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Заиграевский районный суд Бурятии назначил 8,5 года колонии строгого режима пенсионеру, который попытался задушить несовершеннолетнюю, решив, что она снимает на видео военные и железнодорожные объекты для диверсии, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В решении суда указано, что подсудимый был пьян, когда встретил на улице несовершеннолетнюю, которая снимала себя на телефон. Он схватил ее за капюшон и за руку, потащил к обочине, угрожая убить ее. Девушке удалось вырваться, но он схватил ее за шею и попытался задушить, они упали на землю, и мужчина удерживал подростка ногами, пока его не отвлекли мимо проходящие люди. Тогда девушка вырвалась и спряталась за одного из них.

"Подсудимый Мясников С.В. вину в предъявленном обвинении не признал, в судебном заседании показал, что… они с супругой распивали спиртные напитки, выпили три бутылки вина… он пошел к дочери. По дороге он увидел, что идет девушка в зоне железнодорожной инфраструктуры и снимает себя на видео. Она шла и снимала, рядом проходит железная дорога", - говорится в материалах суда.

Подсудимый отметил, что ранее работал составителем поездов и решил, что девушка снимает железную дорогу и военные объекты.

Подсудимый отметил, что ранее по телевизору он видел факты, когда молодые люди были вербованы и производили диверсионные акты, смотрел передачу, где людей вынуждали совершать противоправные действия, в том числе поджоги подстанции и релейных шкафов.

"Он, как добросовестный гражданин России , воспринял ее действия как диверсию против страны и решил пресечь ее действия, сказав девушке прекратить съемку, на что она ответила агрессией, огрызнулась и отказалась прекратить видеосъемку. Он стал отбирать телефон, потянул ее за капюшон", - отмечается в тексте решения.

При этом на вопрос следователя, есть ли в том районе военные объекты или какие-нибудь военные постройки, фигурант ответил отрицательно. Также подсудимый отметил, что он заслуженный пенсионер Восточно-Сибирской железной дороги

"Признать Мясникова Сергея Вадимовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "и" части 2 статьи 105 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в решении суда.

Мясников взят под стражу в зале суда.