Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Победитель не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолел 10 км за 24 минуты 26,3 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Ульдал (отставание +11,1 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+14,3; 0).

Ранее Ботн и Ульдал также заняли первое и второе места соответственно в индивидуальной гонке.

В воскресенье этап в Эстерсунде завершится женской и мужской гонками преследования.