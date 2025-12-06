https://ria.ru/20251206/botn-2060339960.html
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
06.12.2025
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
Ботн вслед за индивидуальной гонкой выиграл спринт на первом этапе Кубка мира
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Победитель не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолел 10 км за 24 минуты 26,3 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Ульдал (отставание +11,1 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+14,3; 0).
Ранее Ботн и Ульдал также заняли первое и второе места соответственно в индивидуальной гонке.
В воскресенье этап в Эстерсунде завершится женской и мужской гонками преследования.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.