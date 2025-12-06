Рейтинг@Mail.ru
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
Биатлон
 
19:54 06.12.2025
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
биатлон
спорт
кубок мира по биатлону
международный союз биатлонистов (ibu)
2025
Новости
спорт, кубок мира по биатлону, международный союз биатлонистов (ibu)
Биатлон, Спорт, Кубок мира по биатлону, Международный союз биатлонистов (IBU)
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону

Ботн вслед за индивидуальной гонкой выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Йохан-Олав Ботн - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Победитель не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолел 10 км за 24 минуты 26,3 секунды. Второе место занял его соотечественник Мартин Ульдал (отставание +11,1 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+14,3; 0).
Ранее Ботн и Ульдал также заняли первое и второе места соответственно в индивидуальной гонке.
В воскресенье этап в Эстерсунде завершится женской и мужской гонками преследования.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Биатлонист на трассе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону
5 декабря, 19:38
 
Биатлон
 
