Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения
Отбывающий дисквалификацию за нападение на Александра Бакурова трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в заявочный лист на мужскую гонку с... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T20:11:00+03:00
2025-12-06T20:11:00+03:00
2025-12-06T20:11:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
Новости
ru-RU
