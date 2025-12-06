Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отбывающий дисквалификацию за нападение на Александра Бакурова трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в заявочный лист на мужскую гонку с общего старта на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).