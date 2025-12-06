Рейтинг@Mail.ru
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Лыжные гонки
 
20:11 06.12.2025
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения
Отбывающий дисквалификацию за нападение на Александра Бакурова трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в заявочный лист на мужскую гонку с... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
лыжные гонки
спорт
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
спорт, александр большунов, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Большунова включили в заявку на гонку впервые после отстранения

Большунова включили в заявку масс-старта на 20 км на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отбывающий дисквалификацию за нападение на Александра Бакурова трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в заявочный лист на мужскую гонку с общего старта на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Во вторник президиум ФЛГР принял решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму после толчка в спину от олимпийского чемпиона по итогам спринта на этапе Кубка России в Кировске.
Большунов вошел в заявочный лист на масс-старт под 15-м номером, Бакуров - под 36-м.
Второй этап Кубка России проходит в Тюмени с 4 по 7 декабря.
Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?
2 декабря, 19:23
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
