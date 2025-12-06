Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева

БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Азербайджан и Ереван находятся в постоянном контакте и работают над выполнением достигнутых между двумя странами соглашений, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики администрации президента республики Хикмет Гаджиев в рамках "Форума Доха" в Катаре.