Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева

БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Азербайджан и Ереван находятся в постоянном контакте и работают над выполнением достигнутых между двумя странами соглашений, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики администрации президента республики Хикмет Гаджиев в рамках "Форума Доха" в Катаре.
Ранее в субботу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках "Дохийского форума" заявил о том, что армянское общество готово к миру с Азербайджаном.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".