Рейтинг@Mail.ru
Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/azerbaydzhan-2060345637.html
Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева
Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева - РИА Новости, 06.12.2025
Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева
Азербайджан и Ереван находятся в постоянном контакте и работают над выполнением достигнутых между двумя странами соглашений, заявил помощник президента... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T20:58:00+03:00
2025-12-06T20:58:00+03:00
в мире
азербайджан
ереван
армения
ильхам алиев
хикмет гаджиев
армен григорян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160848_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37d451474c08ddb7c0d7b8e9039093e0.jpg
https://ria.ru/20251204/armeniya-2059866225.html
азербайджан
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a378b7330dcfe3754d2ab3081a8d339c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, ереван, армения, ильхам алиев, хикмет гаджиев, армен григорян
В мире, Азербайджан, Ереван, Армения, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Армен Григорян
Баку и Ереван работают над выполнением соглашений, заявил помощник Алиева

Гаджиев: Азербайджан и Армения работают над выполнением достигнутых соглашений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Хикмет Гаджиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Азербайджан и Ереван находятся в постоянном контакте и работают над выполнением достигнутых между двумя странами соглашений, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики администрации президента республики Хикмет Гаджиев в рамках "Форума Доха" в Катаре.
"Баку и Ереван понимают, что мир - это процесс, направленный вверх, и поэтому требуется много работы. Официальные Баку и Ереван находятся в постоянном контакте и работают над выполнением достигнутых между двумя странами соглашений", - сказал помощник Алиева.
Ранее в субботу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках "Дохийского форума" заявил о том, что армянское общество готово к миру с Азербайджаном.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Азербайджан планирует подписать мирное соглашение с Арменией в 2026 году
4 декабря, 18:41
 
В миреАзербайджанЕреванАрменияИльхам АлиевХикмет ГаджиевАрмен Григорян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала