Рейтинг@Mail.ru
В ереванском аэропорту встретили католикоса всех армян Гарегина II - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 06.12.2025 (обновлено: 20:17 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/armeniya-2060342646.html
В ереванском аэропорту встретили католикоса всех армян Гарегина II
В ереванском аэропорту встретили католикоса всех армян Гарегина II - РИА Новости, 06.12.2025
В ереванском аэропорту встретили католикоса всех армян Гарегина II
Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц" на фоне обострения конфликта между властями и церковью, передает... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T20:09:00+03:00
2025-12-06T20:17:00+03:00
армения
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060343243_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_2002e5ecbcb8f15c7b542ae745a4cb13.jpg
https://ria.ru/20251204/armeniya-2059771165.html
https://ria.ru/20251202/aats-2059080442.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060343243_130:0:1082:714_1920x0_80_0_0_51462ef5f223d3d5c322f201647b26b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Армения, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В ереванском аэропорту встретили католикоса всех армян Гарегина II

РИА Новости: сторонники Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту

© Фото : Sputnik Армения — Новости/TelegramСторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц"
Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту Звартноц - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Sputnik Армения — Новости/Telegram
Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц" на фоне обострения конфликта между властями и церковью, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Армянской церкви вернулся из Франции, а до этого совершил патриарший визит в Швейцарию.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Пашинян признал, что священникам рекомендовали не упоминать имя католикоса
4 декабря, 14:08
Католикос всех армян приветствовал и благословил собравшихся, которые скандировали "Патриарх". Верующие развернули плакаты и пели духовные песни.
Обратившись к собравшимся, Гарегин II поблагодарил их за поддержку церкви и призвал быть крепкими в вере.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян на территории резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Католикоса призвали отстранить сотрудничающих с властями иерархов ААЦ
2 декабря, 02:02
 
АрменияГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала