Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц"

Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц"

В ереванском аэропорту встретили католикоса всех армян Гарегина II

ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц" на фоне обострения конфликта между властями и церковью, передает корреспондент РИА Новости.

Глава Армянской церкви вернулся из Франции , а до этого совершил патриарший визит в Швейцарию

Католикос всех армян приветствовал и благословил собравшихся, которые скандировали "Патриарх". Верующие развернули плакаты и пели духовные песни.

Обратившись к собравшимся, Гарегин II поблагодарил их за поддержку церкви и призвал быть крепкими в вере.

Отношения между властями Армении Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.