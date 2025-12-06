Рейтинг@Mail.ru
22:03 06.12.2025
Аэропорт Вильнюса возобновил работу после закрытия из-за аэростатов
Аэропорт Вильнюса сообщил о возобновлении работы после закрытия из-за появления аэростатов. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, вильнюс, евросоюз, нато
В мире, Вильнюс, Евросоюз, НАТО
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил о возобновлении работы после закрытия из-за появления аэростатов.
Ранее аэропорт литовской столицы приостанавливал работу в субботу из-за появления аэростатов в воздушном пространстве.
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии
2 декабря, 02:07
"Ограничения были отменены в 19.32 (20.32 мск - ред.)", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*.
В конце ноября руководитель литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас сообщал, что аэропорт Вильнюса несколько раз останавливал работу из-за появления воздушных шаров якобы с контрабандой из Белоруссии.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, на фоне захода метеозондов в ее пространство, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Граница была открыта 19 ноября, раньше установленного срока.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Минск заявил протест Вильнюсу из-за упавшего беспилотника
1 декабря, 15:58
 
В миреВильнюсЕвросоюзНАТО
 
 
