Аэропорт Вильнюса возобновил работу после закрытия из-за аэростатов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил о возобновлении работы после закрытия из-за появления аэростатов.
Ранее аэропорт литовской столицы приостанавливал работу в субботу из-за появления аэростатов в воздушном пространстве.
"Ограничения были отменены в 19.32 (20.32 мск - ред.)", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*.
В конце ноября руководитель литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас сообщал, что аэропорт Вильнюса несколько раз останавливал работу из-за появления воздушных шаров якобы с контрабандой из Белоруссии.
Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, на фоне захода метеозондов в ее пространство, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Граница была открыта 19 ноября, раньше установленного срока.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
