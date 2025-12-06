Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу в субботу на несколько часов из-за появления воздушных шаров в воздушном пространстве, говорится в сообщении воздушной гавани в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

"Шестого декабря в 18.06 (19.08 по мск )... из-за обнаружения в зонах риска для авиации навигационных знаков, характерных для воздушных шаров, введены ограничения воздушного пространства над аэропортом Вильнюса до 21.05 (22.05 по мск.)", - говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт также обвиняет Белоруссию в якобы совершении "гибридной атаки" с помощью данных воздушных шаров.

В конце ноября руководитель литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас сообщал, что аэропорт Вильнюса несколько раз останавливал работу из-за появления воздушных шаров якобы с контрабандой из Белоруссии.

Правительство Литвы сообщило 30 октября, что на месяц, до 30 ноября, на фоне захода метеозондов в ее пространство, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" работал с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС НАТО , а КПП "Шальчининкай" был закрыт полностью. Граница была открыта 19 ноября, раньше установленного срока.