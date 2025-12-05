Среди онлайн-приложений товаров для красоты лидирует "Золотое Яблоко"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лидером по популярности среди онлайн-приложений российских сетей товаров для красоты стало "Золотое Яблоко", свидетельствуют результаты исследования поведения пользователей Рунета, проведенного маркетинговой платформой МТС AdTech.

Как отметили эксперты платформы, по итогам 9 месяцев 2025 года совокупная аудитория мобильных приложений крупных ритейлеров в сегментах красоты, моды, продовольственных товаров и товаров для дома превысила 99,6 миллиона уникальных пользователей, в частности, сегмент бьюти-товаров вырос на 11%. Совокупная активная аудитория приложений этого сегмента за указанный период составила около 18,3 миллиона человек, основная доля рынка приходится на крупные сети.

"Сегмент "бьюти" демонстрирует высокую вовлеченность - аудитория отличается регулярными покупками и высокой чувствительностью к контенту и персональным предложениям. Лидером по MAU (количеству уникальных пользователей в месяц) в "бьюти" стало приложение "Золотое Яблоко". На втором месте — "Л"Этуаль", на третьем — "Рив Гош", замыкают топ-приложений "Подружка" и "Улыбка Радуги", - говорится в сообщении AdTech.

По количеству дней использования приложения лидируют "Золотое Яблоко" и "Л"Этуаль" со средним количеством три захода в приложение в течение месяца на уникального клиента. Вторую и третью строчку заняли "Рив Гош" и "Подружка" со средним количеством — 2 и 1,5 захода в месяц, соответственно.

Около 81% пользователей "бьюти"-приложений составляют женщины. Почти 30% пользователей моложе 25 лет, еще 46% — в возрасте 25–44 лет. При этом 65% пользователей ограничиваются одним приложением, 29% — используют два, около 6% — три и более.

"Это молодая и активная аудитория, которая быстро перенимает новые цифровые практики, активно следит за акциями и охотно тестирует новинки", - отметили эксперты.

Как отмечается в сообщении AdTech, в "бьюти"-приложениях за счет расширения объема сегмента, появления новых категорий и промоакций происходит активная борьба за покупателей с доходом до 70 тысяч рублей и в сегменте 100-150 тысяч рублей. Так, в "Золотом Яблоке" аудитория с доходом до 70 тысяч рублей увеличилась на 23%, что сделало ритейлера лидером по MAU в этой доходной группе. В в "Л"Этуаль" и "Рив Гош" доля аналогичного сегмента незначительно снизилась. В "Подружке" доля покупателей с доходом до 70 тысяч рублей осталась стабильной.