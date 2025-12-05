Рейтинг@Mail.ru
Журова попросила проверить психологическое состояние бойца Исмаилова
Единоборства
 
16:16 05.12.2025
Журова попросила проверить психологическое состояние бойца Исмаилова
Журова попросила проверить психологическое состояние бойца Исмаилова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что инцидент со спаррингом бойца смешанных единоборств (ММА)... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
единоборства
светлана журова
светлана журова
Единоборства, Светлана Журова
Журова попросила проверить психологическое состояние бойца Исмаилова

Журова попросила проверить бойца Исмаилова после спарринга с памятником

Светлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что инцидент со спаррингом бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова с памятником недопустим и требует проверки его психологического состояния.
Видео спарринга Исмаилов опубликовал в сториз в Instagram*. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве
"Понятно, что так делать нельзя. Нормальный человек так не будет делать. Нужно правоохранительным органам проверить психологическое состояние человека и не был ли он под каким-то веществом", - сказала Журова.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Журова оценила шансы Большунова попасть на ОИ-2026
