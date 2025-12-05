Спронг, Жаровский и Окулов стали участниками Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Даниэль Спронг, форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский и игрок атаки омского "Авангарда" Константин Окулов сыграют в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года по итогам голосования СМИ, сообщается на официальном сайте соревнований.

По итогам голосования в стартовый состав KHL Ural Stars вошли Григорий Дронов ("Трактор"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев") и Роман Канцеров ("Металлург"). В команду KHL RUS Stars попали Даниил Пыленков ("Динамо" Москва), Константин Окулов ("Авангард") и Андрей Белозёров ("Нефтехимик").

В составе команды KHL U23 Stars выступят Даниил Орлов ("Спартак"), Михаил Ильин ("Северсталь") и Егор Виноградов ("Торпедо"). За команду KHL World Stars сыграют Иоаннис Калдис ("Северсталь"), Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк ("Шанхайские драконы").