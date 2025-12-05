https://ria.ru/20251205/zharovskiy-2060046049.html
Спронг, Жаровский и Окулов стали участниками Матча звезд КХЛ
Спронг, Жаровский и Окулов стали участниками Матча звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Спронг, Жаровский и Окулов стали участниками Матча звезд КХЛ
Нападающий московского ЦСКА Даниэль Спронг, форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский и игрок атаки омского "Авангарда" Константин Окулов сыграют... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
москва
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Даниэль Спронг, форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский и игрок атаки омского "Авангарда" Константин Окулов сыграют в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года по итогам голосования СМИ, сообщается на официальном сайте соревнований.
По итогам голосования в стартовый состав KHL Ural Stars вошли Григорий Дронов ("Трактор"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев") и Роман Канцеров ("Металлург"). В команду KHL RUS Stars попали Даниил Пыленков ("Динамо" Москва), Константин Окулов ("Авангард") и Андрей Белозёров ("Нефтехимик").
В составе команды KHL U23 Stars выступят Даниил Орлов ("Спартак"), Михаил Ильин ("Северсталь") и Егор Виноградов ("Торпедо"). За команду KHL World Stars сыграют Иоаннис Калдис ("Северсталь"), Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк ("Шанхайские драконы").
Ранее выбор хоккеистов сделали болельщики, позднее игроков выберет сама лига. Неделя звезд хоккея 2026 года стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдут два конкурса на мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля - три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира.