Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор у него нет полных данных о переговорах главы России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что было сказано в России", — говорится в публикации.