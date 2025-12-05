Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 05.12.2025 (обновлено: 10:29 05.12.2025)
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 05.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор у него нет полных данных о переговорах главы России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива... РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
стив уиткофф
россия
сша
украина
2025
Новости
в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина, Стив Уиткофф
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа

Зеленский: Украина хочет получить данные о переговорах Путина и Уиткоффа

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор у него нет полных данных о переговорах главы России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что было сказано в России", — говорится в публикации.
При этом Зеленский добавил, что для мира необходима поддержка партнеров.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина, Стив Уиткофф
 
 
