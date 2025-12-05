Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали иностранца за попытку изнасилования студентки
17:54 05.12.2025 (обновлено: 17:56 05.12.2025)
В Москве задержали иностранца за попытку изнасилования студентки
В Москве задержали иностранца за попытку изнасилования студентки - РИА Новости, 05.12.2025
В Москве задержали иностранца за попытку изнасилования студентки
Иностранец проник в комнату общежития Москве и попытался изнасиловать девушку, она оказала сопротивление, а потом подозреваемого задержали, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали иностранца за попытку изнасилования студентки

В Москве задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать девушку в общаге

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Иностранец проник в комнату общежития Москве и попытался изнасиловать девушку, она оказала сопротивление, а потом подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, 3 декабря фигурант, находясь в общежитии на Севастопольском проспекте в Москве, проник в комнату и попытался изнасиловать девушку, но она оказала сопротивление и позвала на помощь соседей.
"Фигурант задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища и покушении на изнасилование. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу.
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках
Происшествия
 
 
