В Москве задержали иностранца за попытку изнасилования студентки
Иностранец проник в комнату общежития Москве и попытался изнасиловать девушку, она оказала сопротивление, а потом подозреваемого задержали, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:54:00+03:00
2025-12-05T17:54:00+03:00
2025-12-05T17:56:00+03:00
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
