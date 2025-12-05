Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала оценил развитие Тазовского района
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:10 05.12.2025
Губернатор Ямала оценил развитие Тазовского района
Губернатор Ямала оценил развитие Тазовского района - РИА Новости, 05.12.2025
Губернатор Ямала оценил развитие Тазовского района
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Тазовском районе региона, где посетил новый цех по переработке продукции оленеводства и котельную,... РИА Новости, 05.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
тазовский район
ямал
находка
дмитрий артюхов
тазовский район
ямал
находка
Губернатор Ямала оценил развитие Тазовского района

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 5 дек – РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Тазовском районе региона, где посетил новый цех по переработке продукции оленеводства и котельную, а также оценил ход строительства объектов здравоохранения, сообщает правительство округа.
"Дмитрий Артюхов оценил, как идет строительство новых объектов в Тазовском районе… Рабочая программа началась с осмотра цеха предприятия "Тазовские олени", который запустили в марте. Часть затрат на строительство и покупку оборудования компенсировано правительством округа. На предприятии производят полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки, сыровяленую оленину – всего около 60 наименований", - говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, с запуском цеха предприятие планирует по итогам 2025 года выпустить порядка 200 тонн продукции глубокой переработки, что в четыре раза больше объемов 2024 года.
Следующей остановкой стала строительная площадка инфекционного отделения, готовность которого составляет 90%. Также завершается строительство первого в районе туберкулезного отделения и продолжается строительство больницы.
Еще одним объектом рабочей поездки Артюхова в Тазовский район стало посещение новой котельной. Она обеспечивает теплом большую часть потребителей поселка, а это многоквартирные дома, детские сады, образовательные учреждения, медицинские заведения и частный сектор. Также глава региона вручил ключи от новых квартир шести семьям из Тазовского, Антипаюты и Находки, которые переехали из аварийного в новое жилье.
"Насыщенный рабочий день в райцентре Тазовской земли. Центральное событие – вручение ключей. Наша главная задача – это расселение аварийного жилья, и она успешно выполняется и в районе, и в целом в округе. Строится медицинский городок. Помню, что еще несколько лет назад корпуса были ветхими. Сейчас возводим новые объекты… Территория района очень большая: обновление в поселках гармонично сочетается с сохранением традиций коренных народов", - цитирует Артюхова пресс-служба правительства региона.
Также губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к колоннаде "Памяти героев СВО", открытой в 2025 году, уточнили в правительстве.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
2 декабря, 14:23
 
Ямало-Ненецкий автономный округТазовский районЯмалНаходкаДмитрий Артюхов
 
 
