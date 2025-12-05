Рейтинг@Mail.ru
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.12.2025
10:57 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/yakovenko-2059987693.html
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.12.2025
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией
Мировые страны все больше воспринимают Россию вне идеологического контекста, а исходя из своих прагматических интересов, заявил член президиума... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:57:00+03:00
2025-12-05T10:57:00+03:00
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией

Яковенко: страны мира выбирают деидеологизированный подход в отношениях с РФ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировые страны все больше воспринимают Россию вне идеологического контекста, а исходя из своих прагматических интересов, заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко, ссылаясь на последнее исследования центра РОМИР.
"Последнее исследование центра РОМИР на тему восприятия России в мире выявило ключевую тенденцию, которая отражает современное международное позиционирование страны, а именно деидеологизированный, прагматический подход к России - как к партнеру в интересах собственного развития, или, иначе, соразвития", - написал Яковенко в своей статье для ria.ru.
По его словам, это является свидетельством того, что для других стран мира на передний план выходят вопросы собственного развития.
При этом, как отмечает экс-посол, западная идеологизированная "система координат" переживает стадию "затухания", если не "смерти". Мир больше не находится в противостоянии по линиями "левые-правые", "капитализм-коммунизм", "Запад-Восток".
"Это буквально выдергивает идеологический ковер из-под ног либерально-глобалистских элит, причем теперь с активной ролью Америки Трампа в этом процессе", - утверждает он.
В миреРоссияАмерикаАлександр ЯковенкоРомир
 
 
