Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировые страны все больше воспринимают Россию вне идеологического контекста, а исходя из своих прагматических интересов, заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко, ссылаясь на последнее исследования центра РОМИР.

"Последнее исследование центра РОМИР на тему восприятия России в мире выявило ключевую тенденцию, которая отражает современное международное позиционирование страны, а именно деидеологизированный, прагматический подход к России - как к партнеру в интересах собственного развития, или, иначе, соразвития", - написал Яковенко в своей статье для ria.ru.

По его словам, это является свидетельством того, что для других стран мира на передний план выходят вопросы собственного развития.

При этом, как отмечает экс-посол, западная идеологизированная "система координат" переживает стадию "затухания", если не "смерти". Мир больше не находится в противостоянии по линиями "левые-правые", "капитализм-коммунизм", "Запад-Восток".