Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.12.2025
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией
Мировые страны все больше воспринимают Россию вне идеологического контекста, а исходя из своих прагматических интересов, заявил член президиума... РИА Новости, 05.12.2025
Яковенко рассказал про подход стран в отношениях с Россией
Яковенко: страны мира выбирают деидеологизированный подход в отношениях с РФ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировые страны все больше воспринимают Россию вне идеологического контекста, а исходя из своих прагматических интересов, заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко, ссылаясь на последнее исследования центра РОМИР.
"Последнее исследование центра РОМИР
на тему восприятия России
в мире выявило ключевую тенденцию, которая отражает современное международное позиционирование страны, а именно деидеологизированный, прагматический подход к России - как к партнеру в интересах собственного развития, или, иначе, соразвития", - написал Яковенко
в своей статье для ria.ru.
По его словам, это является свидетельством того, что для других стран мира на передний план выходят вопросы собственного развития.
При этом, как отмечает экс-посол, западная идеологизированная "система координат" переживает стадию "затухания", если не "смерти". Мир больше не находится в противостоянии по линиями "левые-правые", "капитализм-коммунизм", "Запад-Восток".
"Это буквально выдергивает идеологический ковер из-под ног либерально-глобалистских элит, причем теперь с активной ролью Америки
Трампа в этом процессе", - утверждает он.