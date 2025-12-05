Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Организаторы "Игр на стероидах" (Enhanced Games) до 17 декабря могут предоставить дополнительные доказательства по отклоненному иску против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Федерации плавания США (USA Swimming), сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
В августе стало известно, что организаторы "Игр на стероидах" подали иск в Окружной суд Нью-Йорка на 800 миллионов долларов, обвинив WADA, World Aquatics и USA Swimming в незаконной кампании по срыву мероприятия. Отмечалось, что ответчики обвинялись в нарушении антимонопольного "закона Шермана" путем оказания давления на спортсменов и тренеров с целью бойкота Игр. Организаторы также планировали добиться судебного запрета, чтобы остановить кампанию ответчиков. В ноябре WADA в соцсети X сообщило, что Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск организаторов "Игр на стероидах".
«
"Как известно, организаторы Enhanced Games направили в суд Нью-Йорка антимонопольный иск против World Aquatics, Федерации плавания США и WADA. Они обвинили World Aquatics в том, что они вошли в сговор с WADA, принимая решение о санкциях для спортсменов за участие в этих Играх. Это неправда, World Aquatics принимала решение самостоятельно без консультаций с WADA. Рад сообщить, что суд отклонил иск, но дал организаторам Enhanced Games месяц, чтобы представить дополнительные доказательства. Таким образом, мы должны будем подождать 17 декабря, чтобы узнать, будет ли это дело рассматриваться дальше. Но WADA в любом случае приветствует решение суда Нью-Йорка", - заявил Ниггли на заседании совета учредителей WADA в Пусане.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23-25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители. WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а World Aquatics раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
Суд США отклонил иск организаторов "Игр на стероидах" к WADA
19 ноября, 03:22