Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA

«

"Как известно, организаторы Enhanced Games направили в суд Нью-Йорка антимонопольный иск против World Aquatics, Федерации плавания США и WADA. Они обвинили World Aquatics в том, что они вошли в сговор с WADA, принимая решение о санкциях для спортсменов за участие в этих Играх. Это неправда, World Aquatics принимала решение самостоятельно без консультаций с WADA. Рад сообщить, что суд отклонил иск, но дал организаторам Enhanced Games месяц, чтобы представить дополнительные доказательства. Таким образом, мы должны будем подождать 17 декабря, чтобы узнать, будет ли это дело рассматриваться дальше. Но WADA в любом случае приветствует решение суда Нью-Йорка", - заявил Ниггли на заседании совета учредителей WADA в Пусане.