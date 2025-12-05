Рейтинг@Mail.ru
Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/wada-2059953457.html
Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA
Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA
Организаторы "Игр на стероидах" (Enhanced Games) до 17 декабря могут предоставить дополнительные доказательства по отклоненному иску против Всемирного... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T08:33:00+03:00
2025-12-05T08:33:00+03:00
спорт
оливье ниггли
всемирное антидопинговое агентство (wada)
русада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_f41b1b3b960fb6c56033da10d0697be6.jpg
https://ria.ru/20251119/sport-2055888179.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f43a1a4c6484e0974b69387156df8ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оливье ниггли, всемирное антидопинговое агентство (wada), русада
Спорт, Оливье Ниггли, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА
Организаторы Enhanced Games могут представить доказательства по иску к WADA

В Enhanced Games до 17 декабря могут представить доказательства по иску к WADA

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКонгресс WADA
Конгресс WADA - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Организаторы "Игр на стероидах" (Enhanced Games) до 17 декабря могут предоставить дополнительные доказательства по отклоненному иску против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) и Федерации плавания США (USA Swimming), сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
В августе стало известно, что организаторы "Игр на стероидах" подали иск в Окружной суд Нью-Йорка на 800 миллионов долларов, обвинив WADA, World Aquatics и USA Swimming в незаконной кампании по срыву мероприятия. Отмечалось, что ответчики обвинялись в нарушении антимонопольного "закона Шермана" путем оказания давления на спортсменов и тренеров с целью бойкота Игр. Организаторы также планировали добиться судебного запрета, чтобы остановить кампанию ответчиков. В ноябре WADA в соцсети X сообщило, что Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск организаторов "Игр на стероидах".
«
"Как известно, организаторы Enhanced Games направили в суд Нью-Йорка антимонопольный иск против World Aquatics, Федерации плавания США и WADA. Они обвинили World Aquatics в том, что они вошли в сговор с WADA, принимая решение о санкциях для спортсменов за участие в этих Играх. Это неправда, World Aquatics принимала решение самостоятельно без консультаций с WADA. Рад сообщить, что суд отклонил иск, но дал организаторам Enhanced Games месяц, чтобы представить дополнительные доказательства. Таким образом, мы должны будем подождать 17 декабря, чтобы узнать, будет ли это дело рассматриваться дальше. Но WADA в любом случае приветствует решение суда Нью-Йорка", - заявил Ниггли на заседании совета учредителей WADA в Пусане.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23-25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. При этом принять участие в них смогут не только профессиональные спортсмены, нынешние и бывшие, но и любители. WADA и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а World Aquatics раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
Допинг-офицер на ОИ-2018 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд США отклонил иск организаторов "Игр на стероидах" к WADA
19 ноября, 03:22
 
СпортОливье НигглиВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    Пенальти
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    3
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    2
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала