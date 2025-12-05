https://ria.ru/20251205/vsu-2059945024.html
Батальон ВСУ несколько недель не пополняется из-за гибели мобилизованных
Тринадцатый батальон 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области уже несколько недель не может получить пополнение из-за гибели мобилизованных,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
житомир
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
житомир
