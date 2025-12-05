Рейтинг@Mail.ru
Батальон ВСУ несколько недель не пополняется из-за гибели мобилизованных - РИА Новости, 05.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 05.12.2025
Батальон ВСУ несколько недель не пополняется из-за гибели мобилизованных
Батальон ВСУ несколько недель не пополняется из-за гибели мобилизованных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тринадцатый батальон 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области уже несколько недель не может получить пополнение из-за гибели мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Тринадцатый батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже несколько недель не может получить пополнение из учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомире. Причина - участившиеся случаи гибели мобилизованных и работа следственных органов на территории центра", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
