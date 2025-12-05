Батальон ВСУ несколько недель не пополняется из-за гибели мобилизованных

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тринадцатый батальон 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области уже несколько недель не может получить пополнение из-за гибели мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.