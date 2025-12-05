https://ria.ru/20251205/vsu-2059930741.html
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию - РИА Новости, 05.12.2025
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию
Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что украинское командование отправляет отдельные категории... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:43:00+03:00
2025-12-05T02:43:00+03:00
2025-12-05T02:43:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
КУРСК, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что украинское командование отправляет отдельные категории военнослужащих на военные учения в Чехию, в частности снайперов.
"В Чехию
, а город я не знаю, я с пацанами даже не общался, они (командование ВСУ
- ред.) их отправили. Я их больше не видел", - подчеркнул пленный.
По словам Кушнира, за границу отправляли не всех, а лишь отдельные категории военнослужащих.
"Минометчик, водитель, снайпер, механик-водитель, наводчики", - объяснил пленный.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.