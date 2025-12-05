Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию

КУРСК, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что украинское командование отправляет отдельные категории военнослужащих на военные учения в Чехию, в частности снайперов.

По словам Кушнира, за границу отправляли не всех, а лишь отдельные категории военнослужащих.