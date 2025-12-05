Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 05.12.2025
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию
Украинский пленный рассказал об отправке снайперов на учения в Чехию

Командование ВСУ отправило снайперов на обучение в Чехию

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что украинское командование отправляет отдельные категории военнослужащих на военные учения в Чехию, в частности снайперов.
Чехию, а город я не знаю, я с пацанами даже не общался, они (командование ВСУ - ред.) их отправили. Я их больше не видел", - подчеркнул пленный.
Американская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Иностранная бронетехника не задерживалась в частях ВСУ, рассказал пленный
3 декабря, 09:28
По словам Кушнира, за границу отправляли не всех, а лишь отдельные категории военнослужащих.
"Минометчик, водитель, снайпер, механик-водитель, наводчики", - объяснил пленный.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
