Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 05.12.2025 (обновлено: 10:41 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/vossoedinenie-2059984916.html
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины - РИА Новости, 05.12.2025
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины
Более 20 российских и украинских семей, которые оказались разобщены после закрытия границ, будут воссоединены в ближайшее время, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:40:00+03:00
2025-12-05T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
татьяна москалькова
снг
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
https://ria.ru/20251029/zakharova-2051553448.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, татьяна москалькова, снг, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Татьяна Москалькова, СНГ, Верховная Рада Украины, Украина
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины

Москалькова анонсировала воссоединение более 20 российских и украинских семей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Более 20 российских и украинских семей, которые оказались разобщены после закрытия границ, будут воссоединены в ближайшее время, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова принимает участие в заседании Комиссии по правам человека СНГ, председателем которой является.
"Мы постоянно занимаемся воссоединением семей. Буквально в ближайшее время у нас будет воссоединено более 20 семей, которые в ситуации с закрытием границы оказались разобщены и могут воссоединиться только с помощью института уполномоченного по правам человека России и Верховной Рады", - сказала Москалькова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей
29 октября, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТатьяна МоскальковаСНГВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала