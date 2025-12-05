https://ria.ru/20251205/vossoedinenie-2059984916.html
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины - РИА Новости, 05.12.2025
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины
Более 20 российских и украинских семей, которые оказались разобщены после закрытия границ, будут воссоединены в ближайшее время, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:40:00+03:00
2025-12-05T10:40:00+03:00
2025-12-05T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
татьяна москалькова
снг
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
https://ria.ru/20251029/zakharova-2051553448.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, татьяна москалькова, снг, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Татьяна Москалькова, СНГ, Верховная Рада Украины, Украина
Москалькова рассказала о скором воссоединении 20 семей из России и Украины
Москалькова анонсировала воссоединение более 20 российских и украинских семей