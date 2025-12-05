Добро.рф и ОК стали партнерами для развития волонтерства в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Операционный директор социальной сети Одноклассники Артем Ишонин и исполнительный директор экосистемы Добро.рф Тимофей Письмеров заключили соглашение о сотрудничестве организаций. Подписание прошло 5 декабря в рамках пятого Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и стало важным шагом в объединении информационных возможностей социальной сети Одноклассники и экосистемы Добро.рф для поддержки гражданских инициатив.

"Для нас это партнерство — возможность рассказать о ценности добровольчества миллионам людей. Совместно с OK мы будем создавать просветительские материалы и активно освещать события Международной Премии и Форума #МЫВМЕСТЕ, чтобы вдохновлять на добрые дела самую широкую аудиторию", — рассказал исполнительный директор экосистемы Добро.рф Тимофей Письмеров.

Соглашение направлено на развитие культуры добровольчества, укрепление ценностей взаимопомощи и расширение гражданского участия в социальных проектах. Партнерство предусматривает широкое освещение ключевых событий Экосистемы Добро.рф в Одноклассниках, создание совместных информационных и просветительских материалов, проведение мероприятий, а также участие ОК в мероприятиях на площадках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, включая размещения стендов и выставок, в том числе в онлайн-формате.

"Мы рады поддержать развитие волонтерства в России. Одноклассники станут открытым пространством для освещения гражданских инициатив. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы с помощью цифровых сервисов сделать добровольчество ближе и доступнее каждому", — отметил операционный директор социальной сети Одноклассники Артем Ишонин.