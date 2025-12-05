Льготный кредит в 906 млн руб Волгоградская область направит в ЖКХ

ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Казначейский инфраструктурный кредит в размере 906 миллионов рублей, выделенный Волгоградской области, будет направлен на модернизацию жилищно-коммунальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба администрации области.

"Льготный казначейский инфраструктурный кредит в размере 906,4 миллиона рублей направят на модернизацию ЖКХ. Федеральный центр оценил финансовую дисциплину, исполнение регионом взятых на себя обязательств, в том числе по реализации проектов развития — губернатор Андрей Бочаров держит эту работу под личным контролем", - говорится в сообщении властей.

По данным администрации, всего по соглашению с федеральным центром на модернизацию объектов ЖКХ до 2030 года регион получит более 5 миллиардов рублей, из них около 2 миллиардов рублей направят на обновление водоснабжения на юге Волгограда, еще 3,2 миллиарда рублей — в центрально-западной части города. Отмечается, что модернизация коммунальной инфраструктуры — часть масштабной десятилетней программы развития волгоградской агломерации.