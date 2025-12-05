Водителя, сбившего пенсионера в Москве, задержали в аэропорту

"На улице Вертолетчиков мужчина, управляя микроавтобусом и двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода - 86-летнего пенсионера. После столкновения водитель скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские установили, что 27-летний водитель-иностранец бросил автомобиль и отправился в аэропорт Шереметьево, где и был задержан при прохождении паспортного контроля.