Водителя, сбившего пенсионера в Москве, задержали в аэропорту - РИА Новости, 05.12.2025
14:59 05.12.2025
Водителя, сбившего пенсионера в Москве, задержали в аэропорту
Водителя, сбившего пенсионера в Москве, задержали в аэропорту
Водитель, сбивший пенсионера в Москве, был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Водителя, сбившего пенсионера в Москве, задержали в аэропорту

Водителя, сбившего насмерть пенсионера в Москве, задержали в Шереметьево

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Водитель, сбивший пенсионера в Москве, был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"На улице Вертолетчиков мужчина, управляя микроавтобусом и двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода - 86-летнего пенсионера. После столкновения водитель скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полицейские установили, что 27-летний водитель-иностранец бросил автомобиль и отправился в аэропорт Шереметьево, где и был задержан при прохождении паспортного контроля.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, скрывшимся с места ДТП.
Фигурант дела заключен под стражу.
